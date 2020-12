Niemiecki sanepid podjął decyzję w sprawie występu reprezentacji Polski w 69. Turnieju Czterech Skoczni po tym, jak wykryto u Klemensa Murańki zakażenie koronawirusem. Polacy nie przystąpią do konkursu w Oberstdorfie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Tak spędzają święta polscy skoczkowie. WIDEO INTERIA.TV

Skoczkowie przeszli obowiązkowe badania przed rozpoczęciem TCS. W niedzielę okazało się, że pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 jest w reprezentacji Polski. Zakażony koronawirusem jest Klemens Murańka. 26-letni zawodnik natychmiast został odizolowany o reszty ekipy. Pozostali podopieczni Michala Doleżala, czyli Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Andrzej Stękała i Aleksander Zniszczoł, czekali z niecierpliwością na decyzję niemieckiego sanepidu w sprawie startu w tych prestiżowych zawodach.



Reklama

W poniedziałek, tuż przed godziną 12:00 serwis "skijumping.pl" poinformował, że Polacy nie zostaną dopuszczeni do zmagań na skoczni w Oberstdorfie.

"Ze względu na pozytywny wynik zawodnika cała polska drużyna została wykluczona z imprezy otwierającej Turniej Czterech Skoczni w Oberstdorfie przed rozpoczęciem kwalifikacji. Wynik testu Klemensa Murańki był dodatni. Jego koledzy z drużyny mieli negatywny, ale należą do bezpośredniej grupy kontaktowej, co oznacza, że ​albo mieli kontakt twarzą w twarz więcej niż 15 minut lub przebywali razem w zamkniętym pomieszczeniu lub pojeździe dłużej niż 30 minut" - czytamy w komunikacie organizatorów.



"Bardzo żałujemy tej decyzji, ale dla ochrony wszystkich innych sportowców nasze służby medyczne nie miały innego wyjścia. Decyzją władz nie możemy pozwolić polskiej drużynie wystartować w Oberstdorfie" - powiedział Florian Stern, sekretarz generalny konkursu w Oberstdorfie.



Okres kwarantanny dla polskich skoczków i sztabu szkoleniowego nie został jeszcze określony. "Czekamy na dalsze testy. Jeśli będą negatywne, to jest szansa, że ​​Polska będzie mogła wrócić do turnieju" - dodał Stern.

Według przepisów wprowadzonych w Niemczech, skoczkowie muszą zostać wycofani z rywalizacji, gdyż przebywali z zakażonym Murańką dłużej, niż kwadrans



Na poniedziałek zaplanowano w Oberstdorfie oficjalny trening, który na rozpocząć się o godz. 14.30, a dwie godziny później kwalifikacje.



Prawdziwa walka o triumf w tym prestiżowym turnieju rozpocznie we wtorek. O godz. 16.30 wystartuje pierwsza seria konkursowa.

Kolejne konkursy TCS odbędą się w Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen.



W poprzedniej edycji triumfował Dawid Kubacki.

RK/TC





Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Sprawdź!