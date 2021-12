Rozpoczynający się dzisiaj Turniej Czterech Skoczni da odpowiedź na pytanie, w jakim miejscu z formą są obecnie reprezentanci Polski z Kamilem Stochem na czele na tle zagranicznych rywali. Wtorkowe kwalifikacje w Oberstdorfie z udziałem sześciu Polaków ruszą o godzinie 15:30. Ilu podopiecznych Michala Doleżala awansuje do środowego konkursu, rozgrywanego w systemie KO?





Turniej Czterech Skoczni. Oberstdorf. Kto faworytem do zwycięstwa w cyklu?

W 70. Turnieju Czterech Skoczni największym faworytem zdaniem bukmacherów jest Ryoyu Kobayashi. Japończyk w tym sezonie Pucharu Świata wygrał trzy z dziewięciu indywidualnych konkursów, lecz w klasyfikacji generalnej plasuje się na drugiej pozycji (496 pkt) ze stratą 98 "oczek" do Karla Geigera. Niemiec rywalizował we wszystkich konkursach, natomiast Japończyk tylko w sześciu, w tym aż pięciokrotnie stał na podium. Kobayashi wygrał już TCS w sezonie 2018/19, a Niemcy na zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni czekają od 2002 r., kiedy to Sven Hannawald okazał się najlepszy.



Spore szanse na zwycięstwo w klasyfikacji końcowej Turnieju Czterech Skoczni ma wedle ekspertów Kamil Stoch, który w tym sezonie tylko raz stał na podium zawodów Pucharu Świata, zajmując trzecią pozycję w Klingenthal. Skoczek z Zębu w swojej karierze już trzykrotnie triumfował w Turnieju Czterech Skoczni, w tym przed rokiem. Stoch z aktualnie skaczących zawodników może pochwalić się największą liczbą końcowych zwycięstw w prestiżowym cyklu.



Turniej Czterech Skoczni. Oberstdorf: kwalifikacje. Sześciu Polaków na starcie

W Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2021/22 zgodnie z przysługującą kwotą zawodników może startować sześciu reprezentantów Polski. Trener Michal Doleżal po mistrzostwach Polski w Wiśle zadecydował, że w TCS wystąpią: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała i Jakub Wolny. O ile o Kamila Stocha wszyscy mogą być względnie spokojni, o tyle kibiców szczególnie zastanawia, jak zaprezentują się w Turnieju Czterech Skoczni: Kubacki, Stękała i Wolny, którzy w poprzednich konkursach Pucharu Świata prezentowali się słabo.

Turniej Czterech Skoczni. Oberstdorf. Gdzie oglądać kwalifikacje w tv i online?

Oberstdorf, HS137, 70. Turniej Czterech Skoczni - kwalifikacje od godziny 16.30 - transmisja tv w Eurosport 1, transmisja online live stream na player.pl



Tekstowa relacja "na żywo" z kwalifikacji do konkursu w Oberstdorfie na sport.interia.pl.