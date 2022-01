We wtorek 4 stycznia odbędzie trzeci konkurs w ramach 70. Turnieju Czterech Skoczni. W austriackim Innsbrucku przed rokiem wygrał Kamil Stoch, a na trzeciej pozycji rywalizację zakończył Dawid Kubacki. Trudno liczyć na podobne wyniki w obecnej edycji, gdyż forma Polaków jest wielce daleka od tej zeszłorocznej.



Turniej Czterech Skoczni. Innsbruck. Najlepsi w historii i wyniki Polaków

W Innsbrucku w ramach Turnieju Czterech Skoczni najwięcej zwycięstw - trzy odnieśli w dotychczasowej historii Andreas Goldberger, Matti Nykänen i Kazuyoshi Funaki. Najczęściej na podium zmagań TCS w Innsbrucku stał natomiast Jens Weissflog, który łącznie dziewięciokrotnie plasował się w czołowej trójce. Osiem razy na podium konkursów w Innsbrucku stał Janne Ahonen.



Czytaj również: Kamil Stoch tak źle nie skakał od początków kariery. Prawie rekord

Reklama

Na skoczni Bergisel w Innsbrucku w Turnieju Czterech Skoczni czterokrotnie na podium stali Adam Małysz i Kamil Stoch. Skoczek z Zębu triumfował nie tylko w 2021, ale również w 2018 r. Małysz triumfował w 2001 r. Trzecim Polakiem, który miał okazje poczuć smak podium w Innsbrucku był Dawid Kubacki, który oprócz trzeciego miejsca rok temu był drugi w 2020 r.



Turniej Czterech Skoczni. Innsbruck. Wyniki kwalifikacji i pary KO

W kwalifikacjach do wtorkowego konkursu w Innsbrucku wzięło udział 78 zawodników. Do austriackich zawodów Turnieju Czterech Skoczni nie awansował Kamil Stoch, który zajął 59. miejsce. Pozostali reprezentanci Polski uzyskali kwalifikację do konkursu. Najlepszy był Andrzej Stękała, który uplasował się na osiemnastym miejscu. Piotr Żyła ukończył kwalifikacje do konkursu w Innbsbrucku na 26. miejscu, Paweł Wąsek na 32. pozycji, Jakub Wolny był 34., a Dawid Kubacki 36. W poniedziałek późnym wieczorem podjęto decyzję o wycofaniu Kamila Stocha z TCS!

Polacy - Pary KO w konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku:

Andrzej Stękała - Simmon Ammann

Piotr Żyła - Constantin Schmid

Paweł Wąsek - Roman Koudelka

Jakub Wolny - Daniel-Andre Tande

Dawid Kubacki - Timi Zajc

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Maciusiak: Problemem jest technika. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Turniej Czterech Skoczni. Innsbruck. Kiedy i o której godzinie konkurs?

Konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku odbędzie się we wtorek 4 stycznia Początek rywalizacji o godzinie 13.30.

Czytaj także: Turniej Czterech Skoczni. Klasyfikacja generalna po dwóch konkursach



Turniej Czterech Skoczni. Innsbruck. Gdzie oglądać transmisję konkursu w tv i online?

Turniej Czterech Skoczni - konkurs w Innsbrucku ruszy o godzinie 13.30. Transmisja w tv na kanałach TVN i Eurosport 1. Transmisja online live stream na player.pl.

Tekstowa relacja z konkursu TCS w Innsbrucku "na żywo" na sport interia.pl.

KrK