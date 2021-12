Czas na inauguracyjny konkurs 70. Turnieju Czterech Skoczni i rywalizację w Oberstdorfie. Jak spiszą się dziś podopieczni Michala Doleżala? Największą nadzieją na sukces w TCS w oczach polskich kibiców jest osoba Kamila Stocha, który wygrał te zmagania trzykrotnie, w tym w ubiegłym sezonie.

Turniej Czterech Skoczni. Oberstdorf. Wyniki

W ubiegłym sezonie konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie wygrał Karl Geiger. Niemiec jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w kampanii 2021/22 i zaliczany jest do grona faworytów TCS w obecnej edycji. Przed rokiem Geiger wyprzedził w Oberstdorfie Kamila Stocha i Mariusa Lindvika. Stoch trzykrotnie stał na podium zmagań w Oberstdorfie w ramach Turnieju Czterech Skoczni. Oprócz drugiego miejsca w ubiegłym sezonie, wygrał w 2017 roku i był drugi w 2016 r.

Reklama

Czytaj również: Turniej Czterech Skoczni. Plan transmisji. Gdzie oglądać?



Karl Geiger przed rokiem zakończył rywalizację w Turnieju Czterech Skoczni na drugiej pozycji, a dwa lata temu był trzeci. Niemcy na triumf w TCS czekają od 2002 r., kiedy to wygrał Sven Hannawald. Czy tym razem doczekają się zwycięstwa w tym prestiżowym cyklu za sprawą Geigera? Lider Pucharu Świata murowanym faworytem Turnieju Czterech Skoczni nie jest, bowiem ma kilku groźnych przeciwników, m.in. w postaci Ryoyu Kobayashiego, który wygrał w tym sezonie trzy konkursy.

Turniej Czterech Skoczni. Oberstdorf. Polacy

Trener Michal Doleżal na Turniej Czterech Skoczni w sezonie 2021/22 powołał sześciu reprezentantów Polski: Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Pawła Wąska, Dawida Kubackiego, Andrzeja Stękałę i Jakuba Wolnego. Z aktualnie skaczących zawodników tylko Kubacki meldował się w przeszłości na podiach konkursów w Oberstdorfie. W 2017 i 2019 roku był trzeci. Przed laty również dwukrotnie na trzecim miejscu zmagania Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie kończył Adam Małysz.

Turniej Czterech Skoczni. Oberstdorf. Wyniki kwalifikacji

We wtorkowych kwalifikacjach do środowej konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie wzięło udział 70 skoczków. Awans do rozgrywanych systemem KO (walka par) zmagań wywalczyło pięciu Polaków: Stoch, Żyła, Wąsek, Kubacki i Wolny. Ta sztuka nie udała się tylko Andrzejowi Stękale. Najlepszym z Biało-Czerwonych był dość nieoczekiwanie Jakub Wolny, który uplasował się na trzynastej pozycji. Triumfatorem kwalifikacji okazał się jeden z głównych faworytów Turnieju Czterech Skoczni - Ryoyu Kobayashi.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy Turniej Czterech Skoczni będzie przełamaniem polskich skoczków? WIDEO INTERIA.TV

Turniej Czterech Skoczni. Oberstdorf. Kiedy i o której godzinie konkurs?

Konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie odbędzie się w środę 29 grudnia. Początek rywalizacji o godzinie 16:30.



Turniej Czterech Skoczni. Oberstdorf. Gdzie oglądać transmisję konkursu w tv i online?

Turniej Czterech Skoczni - konkurs w Oberstdorfie od godziny 16.30 - transmisja tv w TVN i Eurosport 1, transmisja online live stream na player.pl. Tekstowa relacja z TCS w Oberstdorfie "na żywo" na sport interia.pl.



Zobacz też: