Turniej Czterech Skoczni. Norwegowie komentują wykluczenie polskich skoczków z zawodów w Oberstdorfie

Decyzją niemieckiego sanepidu polscy skoczkowie zostali wykluczeni z udziału w inauguracyjnym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Do sprawy odnieśli się przedstawiciele norweskiej kadry. Lider Pucharu Świata Halvor Egner Granerud przyznał, że to duża strata.

W niedzielę pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa otrzymał Klemens Murańka. Od tej pory występ Polaków we wtorkowych zawodach stanął pod znakiem zapytania.

Wszystko zależało od niemieckiego sanepidu, a ten nie wydał zgody na pojawienie się Biało-Czerwonych na skoczni w Oberstdorfie ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).

Lider Pucharu Świata Halvor Egner Granerud stwierdził, że rozumie tę decyzję, ale brak reprezentantów Polski to w jego opinii duża strata.

- To bardzo smutne. Szkoda, że tak się stało, ale należało tak zrobić, skoro tak zadecydowały władze. Uważam, że ze względów zdrowotnych to dobra decyzja, choć jest to spora strata - tłumaczył 24-letni skoczek.

W podobnym tonie wypowiedział się trener norweskiej kadry - Alexander Stoeckl.

- Wiemy ile pracy Polacy włożyli, by walczyć o zwycięstwo. W ostatnich latach byli bardzo silni, wielokrotnie ciesząc się ze zwycięstw. Biorąc pod uwagę całą rodzinę skoków narciarskich to dobra decyzja, choć jest to dla niej także duża strata - przyznał doświadczony szkoleniowiec.

