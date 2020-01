​Turniej Czterech Skoczni: Maciej Kot: Nie musimy patrzeć na nagranie

- Trzeba podjąć decyzję, jaki będzie następny krok - mówi załamany swoją formą Maciej Kot, który na Turnieju Czterech Skoczni tylko w Oberstdorfie awansował do drugiej serii, zajmując 28. miejsce w konkursie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Maciej Kot o systemie KO. Wideo INTERIA.TV

W sobotnim konkursie w Innsbrucku Kot rywalizował w parze KO z niemieckim mistrzem świata Markusem Eisenbichlerem. Choć był skazany "na pożarcie", mógł pokusić się o sprawienie niespodzianki. Ale skok na 112 m nie pozwolił Polakowi na zaskakujący awans.

Reklama

- Dolało to łyżkę dziegciu, gdy zobaczyłem, że Markus też nie skoczył rewelacyjnie (114,5 m). To zwycięstwo by i tak wiele nie dało, ale jego największą wartością byłoby to, że mógłbym oddać jeszcze jeden skok i spróbować coś zmienić - mówił Kot.

Nasz skoczek doskonale zna swoje ostatnie błędy, a mimo to nie jest w stanie ich skorygować. - Dobrze z trenerem wiemy, co nie zagrało, nawet nie patrząc na nagranie wideo - mówił po sobotnich zawodach. - Trzeba podjąć decyzję, jaki będzie następny krok, w tył do sprawdzonych rzeczy, czy szukanie czegoś nowego - dodał.

Nasz skoczek nie zaprzeczył, że jest wściekły. - Zdecydowanie tak. Lubię tę skocznię i więcej się tu spodziewałem. Jest ciężko - nie ukrywał.

Kot cieszy się za to ze znakomitych skoków Dawida Kubackiego - lidera Turnieju Czterech Skoczni po trzech konkursach. - Dawid oddał bardzo dobry skok, kolejny z serii. Przynajmniej zawsze można coś podpatrzeć, co mu daje taki rezultat - powiedział Kot.

Zdjęcie Maciej Kot (z lewej) musiał uznać wyższość Markusa Eisenbichlera w konkursie w Innsbrucku / PAP/EPA

Niespełna tydzień po zakończeniu Turnieju Czterech Skoczni zawodnicy będą rywalizować we włoskim Predazzo, gdzie zawody niespodziewanie przeniesiono na skocznię normalną (HS 104). To szansa dla Kota?

- Przyjmuje się, że jeśli są jakieś problemy techniczne, wraca się na mniejszy obiekt. Rozegranie tam całego weekendu może pomóc. Choć z drugiej strony mniejsze obiekty, mniejsze prędkości i bardzo wysoki poziom Pucharu Świata też nie ułatwiają zadania. Ale trzeba się postarać o odpowiednie nastawienie - podsumował.

Karuzela Turnieju Czterech Skoczni kręci się coraz szybciej. Już w niedzielę o 16.30 odbędą się kwalifikacje, a w poniedziałek o 17.15 konkurs w Bischofshofen.