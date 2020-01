Dawid Kubacki przystąpi wieczorem (17.15) do walki o triumf w Turnieju Czterech Skoczni. - Nie chodzimy wokół niego na palcach - mówi Maciej Kot. - Stefan Horngacher miał inny pomysł na to wszystko - dodaje, porównując obecną sytuację w ekipie z tą, gdy o zwycięstwo w TCS walczył Kamil Stoch.

Kubacki stanął na podium we wszystkich trzech dotychczasowych konkursach i jest liderem turnieju z 9,1 pkt przewagi nad Norwegiem Mariusem Lindvikiem. Niemiec Karl Geiger traci do Polaka 13,3 pkt, a Japończyk Ryoyu Kobayashi - 13,7 pkt.

- Wszystkich nas te tabelki interesują. Trzymamy kciuki za Dawida i staramy się jakoś mu w tej walce pomóc - powiedział Kot, który także zakwalifikował się do dzisiejszego konkursu.

- Przewaga Dawida z jednej strony jest duża, ale to są skoki. Przy dwóch próbach może zrobić się niewielka różnica. Czołówka jest w bardzo dobrej dyspozycji i nawet Ryoyu Kobayashi, który nie jest w pierwszej trójce, może namieszać - przestrzega nasz skoczek. - Najważniejsze to skakać swoje i nie patrzeć na innych - podpowiada Kubackiemu Kot.

Czwarty zawodnik Turnieju Czterech Skoczni sprzed trzech lat podkreśla, że w drużynie zupełnie nie odczuwa się napięcia związanego z walką Kubackiego o triumf w turnieju.

- Staramy się nie zmieniać atmosfery w szatni, nie dać odczuć Dawidowi, że coś jest na rzeczy, nie chodzić wokół niego na palcach, nie denerwować go - powiedział Kot. - Tak, jak zaczęliśmy turniej, tak go kończymy, z taką atmosferą w szatni. To bardzo ważne, by utrzymać dobrego ducha w zespole - dodał nasz skoczek.

Dwa i trzy lata temu to Kamil Stoch odniósł triumf w Turnieju Czterech Skoczni. Atmosfera w reprezentacji, zwłaszcza podczas zawodów sprzed trzech lat, była zupełnie inna - porównuje Kot.

- Z roku na rok nasza grupa uczy się więcej. Stefan Horngacher miał inny pomysł na to wszystko. Pierwszy Turniej Czterech Skoczni pod jego wodzą był specyficzny. Byliśmy bardzo zamknięci na media i na świat. Pod wodzą Michala Doleżala jesteśmy grupą trochę bardziej otwartą. Jest więcej swobody i to też może pomóc - mówi zawodnik z Zakopanego.

- Każdy zawodnik ma swój stan, w którym skacze najlepiej - podkreśla Kot.

Początek dzisiejszych zawodów o 17.15.

Z Bischofshofen Waldemar Stelmach