Trzy lata temu Maciej Kot był czwartym skoczkiem Turnieju Czterech Skoczni, a podium klasyfikacji generalnej przegrał o włos. Jak jest dzisiaj? - Niestety stabilnie - mówi nasz zawodnik, który nie może przeskoczyć o poziom wyżej - pisze wysłannik Interii na TCS Waldemar Stelmach.

W piątkowych kwalifikacjach na Bergisel w Innsbrucku Kot zajął 39. miejsce po skoku na 117 m. Awans do konkursu, czasem druga seria - to na razie wszystko, na co stać w tym sezonie naszego skoczka.

Jak wygląda sytuacja z jego skokami? - Niestety stabilnie. Pocieszające jest to, że zacząłem z niezłego poziomu z Garmisch-Partenkirchen. Nie było znów problemu z pierwszym nieudanym skokiem i później budowania czegoś. Niestety, na tym poziomie to zostało. Brakło czegoś, żeby zrobić krok naprzód - mówił Kot po piątkowych skokach w Innsbrucku.

Odległa pozycja w piątek sprawiła, że w sobotę rywalem Polaka w parze KO będzie rozkręcający się ze skoku na skok Niemiec Markus Eisenbichler. - W systemie KO na pewno nie będzie łatwo, patrząc na przebieg kwalifikacji - podkreślał nasz skoczek, jeszcze nie znając sobotniego przeciwnika.

Kot upatruje szans w skoczni Bergisel, na której zajmował już piąte i 10. miejsce podczas Turnieju Czterech Skoczni.

- To jest specyficzna skocznia, gdzie wszystko może się zdarzyć. W sobotę pewnie dojdzie do tego wiatr i każdy scenariusz jest możliwy. Pamiętam takie scenariusze, w których 104 metry dawały awans, bo obaj zawodnicy w parze mieli bardzo złe warunki - przypomniał drużynowy mistrz świata i medalista olimpijski.

- Trzeba walczyć. Na tej skoczni drobne zmiany u mnie mogą spowodować duży przeskok - dodał.

Niestety, prognozy pogody na sobotę, jak wspomniał nasz skoczek, nie są wymarzone i konkurs może być bardziej loteryjny niż zawody w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen. Może wiać z siłą trzech metrów na sekundę, spodziewane są też niewielkie opady śniegu lub śniegu z deszczem.

Z Innsbrucku Waldemar Stelmach