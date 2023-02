Turniej Czterech Skoczni to bez wątpienia jeden z najważniejszych punktów w kalendarzu dla skoczków narciarskich z całego świata. Jak dotychczas prestiżowa rywalizacja odbywała się wyłącznie w zimie, ale to... może się niebawem zmienić! Niemcy noszą się bowiem z pomysłem zorganizowania również letniej odsłony TCS - wygląda przy tym na to, że pierwsze poważniejsze prace w tym temacie już ruszyły.