Druga odsłona Turnieju Czterech Skoczni, czyli kwalifikacje do konkursu w Garmisch-Partenkirchen, przed nami. Jeszcze w starym roku skoczkowie sprawdzą się na Grosse Olympiaschanze, by 1 stycznia walczyć o triumf w prestiżowej imprezie. O miejsce w konkursie walczyć będzie siedmiu reprezentantów Polski. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z kwalifikacji w Ga-Pa.

Po pierwszym z czterech konkursów tegorocznego Turnieju Czterech Skoczni liderem jest Japończyk Ryoyu Kobayashi. Rewelacyjny skoczek z Kraju Kwitnącej Wiśni w Oberstdorfie wygrał minimalnie przed Markusem Eisenbichlerem (Niemcy) i Stefanem Kraftem (Austria). Kamil Stoch był ósmy, Piotr Żyła szósty, a Dawid Kubacki piąty. Wszyscy liczą się w walce o końcowy triumf w TCS, bo różnice między zawodnikami w czołówce są niewielkie. Dość wspomnieć, że lider PŚ Kobayashi wygrał zawody raptem o 0,4 punktu.



W sylwestrowy poniedziałek, zgodnie z wieloletnią tradycją TCS, rywalizacja przeniosła się do Garmisch-Partenkirchen, gdzie jeszcze w starym roku odbędą się kwalifikacje. O miejsce w konkursie walczyć będzie siedmiu reprezentantów Polski, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Stefan Hula, Maciej Kot oraz Jakub Wolny. W noworoczny poniedziałek na Gross Olympiaschanze odbędą się zawody, a stawka Turnieju Czterech Skoczni może się mocno zmienić. Różnice w czołówce są niewielkie, jeden dobry lub gorszy skok może oznaczać awans lub spadek w generalce.



W Garmisch-Partenkirchen w kwalifikacjach wzięło udział 69. zawodników.



Jako pierwszy z Polaków na Gross Olympiaschanze zaprezentował się Aleksander Zniszczoł, który osiągnął odległość 124. metrów (109,8 pkt) i zapewnił sobie awans do wtorkowego konkursu. Gorzej spisał się Maciej Kot, który uzyskał 118,5 metra (103,2 pkt) i po raz kolejny nie będzie mu dane skakać w zawodach głównych.



Trzeci z Orłów na rozbiegu, Stefan Hula, lądował na 124. metrze (112,6 pkt) i na pewno zobaczymy go w konkursie w Ga-Pa.



Kwalifikacje ruszyły o godzinie 14:00.