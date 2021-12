To był najgorszy występ skoczków Michala Doleżala w tym tak słabym przecież sezonie. Pięciu zawodników wywalczyło w Oberstdorfie zaledwie trzy punkty Pucharu Świata za 28. pozycję Dawida Kubackiego. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Jakub Wolny przepadli po pierwszej serii, Andrzej Stękała dzień wcześniej podczas kwalifikacji.

Turniej Czterech Skoczni. Kubacki, Żyła, Stoch ze szczytu na dno

Dziś nikt w ekipie Doleżala nie marzy nawet o wynikach takich jakie w Ga-Pa polscy skoczkowie osiągnęli 12 miesięcy temu. Zwyciężył Kubacki, Żyła był trzeci, Stoch czwarty krocząc ku swojemu trzeciemu zwycięstwu w Turnieju. Wtedy polscy skoczkowie byli na szczycie, dziś chcą odbić się od dna.

Start zimy olimpijskiej 2021-2022 był fatalny. Jedyny przebłysk to podium Stocha w Klingenthal. Wydawało się, że forma lidera idzie w górę, gdy przyszedł przeciętny start w Engelbergu i fatalny na starcie 70. Turnieju Czterech Skoczni. Doleżal zdecydował, że jeśli tak słaby wynik jak w Obertsdorfie powtórzy się w Ga-Pa, drużyna przerwie Turniej, wróci do domu, by w Zakopanem szukać formy z myślą o igrzyskach w Pekinie.

Turniej Czterech Skoczni. Kluczowy dzień dla polskich skoków

Na skoczni olimpijskiej olimpijskiej wygrywali Stoch i Kubacki, ale najczęściej na podium (cztery razy) stawał Adam Małysz. W 2001 roku ustanowił rekord Grosse Olympiaschanze (129,5 m) niepobity do momentu jej wyburzenia w 2007 roku. W tym samym miejscu wzniesiono nowych obiekt, na którym można skakać dalej.

Po porażce w Oberstdorfie polscy skoczkowie mieli "oczyścić głowy", a ich trenerzy rozwikłać zagadki błędów technicznych, które popełniają. Badania wydolności i mocy świadczą ponoć, że fizycznie ze skoczkami Doleżala wszystko jest w porządku. Dziś pierwsza weryfikacja w treningach i kwalifikacjach. Jutro - pierwszy dzień 2022 roku zapowiada się na kluczowy dla polskich skoków.

Turniej Czterech Skoczni. Gdzie oglądać transmisje z Ga-Pa?

Dziś od godziny 14 kwalifikacje (transmisja Eurosport 1), a jutro o tej samej porze konkurs noworoczny w Garmisch-Partenkirchen (transmisja w TVN i Eurosporcie 1).



Dariusz Wołowski



