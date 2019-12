Nie Kamil Stoch, nie Stefan Kraft, nie Karl Geiger, ale znowu on! Ryoyu Kobayashi nie chce zejść z najwyższego stopnia podium Turnieju Czterech Skoczni. Brawa dla Dawida Kubackiego i Piotra Żyły. Zawiedziony jest Stoch, który już na starcie stracił szanse na końcowy triumf.

Kobayashi wygrał piąty konkurs TCS z rzędu. Ewentualna wygrana w Nowy Rok w Garmisch-Partenkirchen będzie oznaczała rekord sześciu kolejnych wygranych, czego nie dokonał jeszcze nikt. Serię pięciu zwycięstw mieli: Stoch, Sven Hannawald, a przed laty Helmut Recknagel.

Przed rokiem Kobayashi dołączył do Stocha i Hannawalda, do tej pory jedynych, którzy wygrali wszystkie konkursy jednej edycji Turnieju Czterech Skoczni. Wiele wskazuje na to, że ma ochotę na powtórzenie tego wyczynu!

Świetnie turniej zainaugurowali Kubacki i Żyła, zajmując odpowiednio trzecie i piąte miejsce. Nasi skoczkowie otworzyli sobie w ten sposób drogę do walki o podium w klasyfikacji końcowej. Dla Żyły to najlepsze rozpoczęcie turnieju w karierze, Kubacki stawał już na podium w Oberstdorfie.

Co się stało z Kamilem Stochem? Wygrana tydzień wcześniej w Engelbergu miała być zapowiedzią walki o końcowe zwycięstwo w TCS, tymczasem zaczęło się od 19. miejsca w Oberstdorfie i blisko 30-punktowej straty do lidera. Dwukrotny triumfator Turnieju Czterech Skoczni podkreśla, że jest zadowolony ze swoich skoków, ale z wyniku już nie. A szanse na końcowy trumf stracił już pierwszego dnia.

Niesamowite przeżycia miał podczas weekendu w Oberstdorfie Jakub Wolny. W sobotę omal nie zaliczył poważnego upadku, gdy podczas skoku odpięło mu się zapięcie od narty, a w niedzielę został zdyskwalifikowany po pierwszej serii za nieprzepisowy kombinezon.

Wspaniała atmosfera, ponad 25 tysięcy widzów na trybunach - tak rozpoczął się 68. Turniej Czterech Skoczni. W poniedziałek dzień przerwy i przeprowadzka do Garmisch-Partenkirchen. W Sylwestra treningi i kwalifikacje, a dzień później tradycyjny konkurs noworoczny.

Z Oberstdorfu Waldemar Stelmach