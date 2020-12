Złe wiadomości napłynęły z niemieckiego Oberstdorfu, gdzie w poniedziałek rozpoczyna się prestiżowy Turniej Czterech Skoczni. Jeden z reprezentantów Polski ma pozytywny wynik testu na koronawirusa. Chodzi o Klemensa Murańkę.

"Po wczorajszych testach w Oberstdorfie mamy 1 wynik pozytywny wśród zawodników. Na razie nie mamy informacji który z zawodników jest z testem pozytywnym, czekamy na informacje z sanepidu niemieckiego" - przekazał za pośrednictwem Twittera serwis skaczemy.pl.

Okazało się, że Covid-19 ma Klemens Murańka.



Koronawirus u Murańki to fatalna wiadomość dla Orłów. Cała kadra "Biało-Czerwonych" może zostać skierowana na kwarantannę. Tak jak to miało miejsce na przykład w przypadku Austriaków w tym sezonie. Z powodu Covid-19 na zawody PŚ do fińskiej Ruki Austriacy musieli wysłać rezerwowy skład.



Losy podopiecznych Michala Doleżala są teraz w rękach niemieckiego sanepidu. Od decyzji tej instytucji zależy bowiem występ pozostałych reprezentantów Polski w TCS.





W składzie na 69. edycję Turnieju Czterech Skoczni jest siedmiu "Biało-Czerwonych": Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł i właśnie Murańka.



Zdjęcie Klemens Murańka /Andrzej Iwańczuk/Reporter /



Na poniedziałek zaplanowano w Oberstdorfie oficjalny trening, który na rozpocząć się o godz. 14.30, a dwie godziny później kwalifikacje.



Prawdziwa walka o triumf w tym prestiżowym turnieju rozpocznie we wtorek. O godz. 16.30 wystartuje pierwsza seria konkursowa.

Kolejne konkursy TCS odbędą się w Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen.



W poprzedniej edycji triumfował Dawid Kubacki.



Zdjęcie Klemens Murańka / AFP

