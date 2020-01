Prezydent Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) Szwajcar Gian-Franco Kasper, austriacki skoczek Toni Innauer i trener Fin Hannu Lepistoe w samych superlatywach wypowiadają się o Dawidzie Kubackim, triumfatorze 68. Turnieju Czterech Skoczni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Turniej Czterech Skoczni. Wielki triumf Dawida Kubackiego! Wideo INTERIA.TV

"Zwycięstwo Kubackiego było bezapelacyjne. Turniej przebiegał pod jego dyktando. Wszyscy cieszymy się z jego wspaniałego sukcesu. To wielki dzień w historii polskiego narciarstwa" - powiedział PAP Kasper, który obserwował przebieg imprezy w telewizorze.

Reklama

Z sukcesu Kubackiego cieszył się też trener Hannu Lepistoe, który opiekował się w niedalekiej przeszłości reprezentacją Polski, a potem Adamem Małyszem.

"Dawid w pełni zasłużył na ten sukces. O jego wielkiej chęci zwycięstwa najlepiej świadczyły miejsca w poszczególnych konkursach Turnieju Czterech Skoczni. To nie było szczęście, to nie był przypadek, on regularnie był w czołówce, nie schodził z podium" - zaznaczył Lepistoe.

Przy okazji wyraził nadzieję, że może niedługo będzie można powiedzieć coś pozytywnego o fińskich skoczkach.

"Jest mi bardzo przykro, że o moich rodakach nie mówi się tak często jak kiedyś. W ostatnich 10 latach popełniono jednak wiele błędów szkoleniowych. I teraz zamiast transmisji ze skoków oglądamy w telewizji relacje z meczów hokeja na lodzie... juniorów" - dodał Fin.

Nie za bardzo w końcowy sukces Kubackiego wierzył przed turniejem były austriacki skoczek narciarski Toni Innaeur. Złoty (1980, Lake Placid) i srebrny (1976, Innsbruck) medalista olimpijski w przeszłości wygrał cztery konkursy TCS, ale nie triumfował w klasyfikacji generalnej.

"Po wygraniu przez Kamila Stocha grudniowego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu to właśnie on był moim faworytem. Okazało się wkrótce, że do miana najlepszego skoczka turnieju urósł jednak Kubacki. Myślę, że przełomem w jego karierze był poprzedni sezon. Najpierw zwycięstwo w zawodach PŚ, a później złoty medal mistrzostw świata na skoczni w Seefeld. Wydaje mi się, że dzięki temu nabrał dużej pewności siebie, że może wygrywać ze wszystkimi" - powiedział PAP Innauer, który komentował przebieg TCS dla niemieckiej stacji telewizyjnej ZDF.