Kamil Stoch pierwszy raz w Turnieju Czterech Skoczni startował w sezonie 2005/2006, kiedy to ukończył zmagania na 34. pozycji. Od tamtej pory występuje w nim nieprzerwanie, a trzykrotnie (2016/2017, 2017/2018, 2020/2021) triumfował w tej imprezie.

Turniej Czterech Skoczni: Kamil Stoch jak Adam Małysz

Rozpoczynająca się 29 grudnia, 60. edycja TCS będzie jego 17. występem. Pod tym względem zrówna się z dotychczasowym, "polskim" rekordzistą, Adamem Małyszem, który debiutował w edycji 1994/1995. Adam Bucholz wyliczył, że kolejne miejsca w tej klasyfikacji zajmują Stefan Hula, Dawid Kubacki i Piotr Żyła, którzy mają na koncie po 12 startów.



Małysz Turniej Czterech Skoczni wygrał tylko raz. Była to pamiętna odsłona 2000/2001, będąca jednocześnie początkiem "Małyszomanii". Zdeklasował wtedy rywali, wyprzedzając w klasyfikacji generalnej drugiego Janne Ahonena o ponad 104 punkty. Do dziś to największa przewaga w historii.



60. Turniej Czterech Skoczni rozpocznie się 29 grudnia, a zakończy - 6 stycznia. Wszystkie konkursy odbędą się bez udziału publiczności.



