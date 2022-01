Poniedziałek na Bergisel nie zaczął się dobrze dla poszukującego formy Kamila Stocha. W pierwszej serii treningowej trzykrotny mistrz igrzysk miał najgorsze warunki wietrzne w całej stawce. Rekompensata 6,1 pkt niewiele mu dała, bo odległość była fatalna - 107,5 m. To był 45. wynik w tej serii, którą zwyciężył Markus Eisenbichler odlatując na 139 m! To nieoficjalny rekord skoczni w Innsbrucku. Niemiec ustał skok, choć jemu wiało bardzo mocno pod narty. Odjęto mu za wiatr aż 12,9 pkt.

Turniej Czterech Skoczni. Kwalifikacje w Innsbrucku

W drugiej serii treningowej Stoch znów miał wiatr w plecy. Uzyskał pięć metrów większą odległość, ale co i tak był skok słaby. Dało mu to jednak 19. pozycję w serii. Wciąż słabo jak na zawodnika tej klasy, ale widać było jakiś postęp. Najlepiej z Polaków w drugim treningu wypadł Piotr Żyła - 129 m dało mu siódmą pozycję w serii. Od startu 70. TCS Żyła skacze z najlepiej w drużynie. W Oberstdorfie przepadł co prawda po pierwszej serii, ale już w Ga-Pa był jedenasty - co jest jego najlepszym wynikiem w sezonie. Mimo wszystko ambicje jego i innych skoczków Michala Doleżala sięgają znacznie wyżej.



