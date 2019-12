​Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch: Jestem dobrze przygotowany

Kamil Stoch po ładnym skoku na 136 m zajął 11. miejsce w kwalifikacjach do drugiego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. - Czasem wystarczy jeden dobry skok i wszystko się odwraca - powiedział nasz skoczek, który złożył też noworoczne życzenia polskim kibicom.

Dwukrotny zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni oddał najdłuższy skok z "Biało-Czerwonych". O pół metra bliżej lądował Dawid Kubacki, ale wyprzedził Stocha o punkt, zajmując 10. lokatę.

Rywalem Stocha w parze KO noworocznego konkursu w Ga-Pa będzie Słoweniec Rok Justin, który w kwalifikacjach zajął 40. pozycję po skoku na 122,5 m

- Bardzo solidny dzień, skoki były na dobrym poziomie, stabilne - ocenił nasz mistrz, którzy nie narzeka na zmęczenie sezonem.

- Czuję, że jestem dobrze przygotowany fizycznie do sezonu. Wiadomo, że nie zawsze wszystko funkcjonuje tak, jakbym chciał, ale takie są skoki i taki jest sport. Czasem wystarczy jeden dobry skok i wszystko się odwraca - powiedział.

- Staram się bardziej myśleć o tym, co mam zrobić, o tym, jak dobrze wykonać skok i czekam na to, co się wydarzy. Cały czas wierzę w to, że każdy kolejny skok będzie superskokiem, który da mi mnóstwo satysfakcji - dodał.

Zdjęcie Kamil Stoch w Ga-Pa uważnie obserwowany przez sędziów /PAP/EPA

Skoczkowie zawsze zasiadają razem do kolacji, nie inaczej jest w Sylwestra. Ulubione menu? - Byle byłoby smaczne, a co dadzą, to zobaczymy - mówił Stoch.

Rok w swoim wykonaniu podsumował bardzo krótko: - Dobry. Bardzo dobry.

Czego nasz skoczek życzy kibicom na 2021 rok? - Przede wszystkim sukcesów w sporcie, dużo pozytywnych emocji od sportowców, dużo pozytywnej energii.

A sobie? - Tego samego. Zdrowie jest najważniejsze, bo wtedy można bardzo wiele osiągnąć, a poza tym wytrwałości i trochę szczęścia.