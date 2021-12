Czas na kolejny przystanek w jubileuszowym - 70. Turnieju Czterech Skoczni i rywalizację w Ga-Pa. Przed nami kwalifikacje do sobotniego konkursu z udziałem sześciu reprezentantów Polski. Jak wypadną podopieczni Michala Doleżala? Na liście startowej kwalifikacji w Garmisch-Partenkirchen znalazło się aż 77 skoczków.





Turniej Czterech Skoczni. Ga-Pa. Będzie lepiej niż w Oberstdorfie?

Turniej Czterech Skoczni fatalnie rozpoczął się dla polskich skoczków, którzy nie zdołali nawet zmieścić się w czołowej "20" konkursu w Oberstdorfie. Jedynym Polakiem, który zapunktował w drugiej serii był Dawid Kubacki. Zawodnik z Nowego Targu ukończył zmagania na 28. pozycji, wyprzedzając jedynie m.in. Fatiha Ardę Ipcioglu, dla którego były to pierwsze punkty PŚ w karierze oraz premierowe w wykonaniu tureckiego skoczka w historii.



Pozostali nasi reprezentanci: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jakub Wolny i Paweł Wąsek nie zakwalifikowali się do drugiej serii. -"Nie mam pojęcia, co się dzieje. Coś się totalnie popsuło. Jestem skołowany, bo nie wiem, gdzie leży problem - podkreślał. Pytany o sugestie, że to może być m.in. kwestia sprzętu, odparł: - Buty są w porządku, więc - jak widać - to nie problem z butem, ale z właścicielem." - mówił Kamil Stoch po pierwszej serii zmagań w Oberstdorfie w rozmowie z Eurosportem. Warto dodać, że kwalifikacji do konkursu nie przebrnął Andrzej Stękała.



Reklama

Turniej Czterech Skoczni. Ga-Pa. Kobayashi liderem cyklu

Do Ga-Pa jako lider klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni przyjechał Ryoyu Kobayashi. Japończyk po fantastycznym skoku w serii finałowej wdarł się na najwyższy stopień podium, wyprzedzając ostatecznie na koniec konkursu dwójkę Norwegów - Halvora Egnera Graneruda i Roberta Johanssona, który zrezygnował przed Turniejem Czterech Skoczni okazałych wąsów, z których słynął przez ostatnie lata.

-"Głównym powodem pozbycia się ich jest pandemia COVID-19 i prawie dwa lata noszenia maseczek. Podczas poprzedniego TCS miałem problemy z zawrotami głowy, ponieważ okazało się, że z powodu szczelnej maseczki wdychałem opary z preparatów do wąsów. Odkryliśmy to z lekarzem dopiero pod koniec zawodów. Dlatego w tym roku przyjechałem bez wąsów"- powiedział Johansson.



Zobacz też: Po klęsce skoczków: "Przechytrzyli samych siebie!"

Turniej Czterech Skoczni. Garmisch-Partenkirchen. Gdzie oglądać kwalifikacje w tv?

Kwalifikacje do konkursu w Garmisch-Partenkirchen w ramach Turnieju Czterech Skoczni 2021/22 odbędą się w piątek 31 grudnia. Początek rywalizacji o godzinie 14.00. O 11.45 przeprowadzony zostanie oficjalny trening.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki Narciarskie. Kamil Wolnicki: Jest po prostu źle. WIDEO Polsat Sport

Turniej Czterech Skoczni. Ga-Pa. Gdzie obejrzeć transmisję kwalifikacji online live stream?

Turniej Czterech Skoczni - kwalifikacje w Garmisch-Partenkirchen obejrzysz także online live stream na player.pl

Turniej Czterech Skoczni. Ga-Pa. Kwalifikacje - tekstowa relacja "na żywo"

Tekstowa relacja "na żywo" z kwalifikacji do konkursu w Ga-Pa dostępna będzie na sport.interia.pl.



KrK

Czytaj również:



Polscy skoczkowie wycofani z 70. Turnieju Czterech Skoczni? "Czekamy do Ga-Pa"



Michal Doleżal: Wyszło bardzo źle

Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni