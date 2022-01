W dzisiejszym - noworocznym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Ga-Pa dowiemy się, czy kryzys w polskiej kadrze skoczków trwa nadal w najlepsze. Inauguracyjne zawody 70. TCS nie wlały optymizmu w serca kibiców skoków, ponieważ w finałowej serii wystąpił tylko jeden Polak. Kolejny słaby konkurs Biało-Czerwonych - już w Garmisch-Partenkirchen może zwiastować wycofanie naszych skoczków z dalszej części prestiżowej imprezy.





Turniej Czterech Skoczni. Ga-Pa: wyniki. Było tak pięknie

W Oberstdorfie tylko Dawid Kubacki awansował do drugiej serii zmagań premierowej odsłony Turnieju Czterech Skoczni. Zawodnik z Szaflar uplasował się ostatecznie dopiero na 28. miejscu. Walkę w swoich parach (TCS rozgrywany jest systemem KO) przegrali natomiast: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek oraz Jakub Wolny i drugą serię oglądali w roli widzów. Wygrał Ryoyu Kobayashi, drugi był Halvor Egner Granerud, a trzeci Robert Johansson.



Przed rokiem konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Ga-Pa ułożył się fantastycznie dla polskich zawodników. Po skokach na odległość 139 m i 144 m triumfował Dawid Kubacki, który wyprzedził Graneruda, a na najniższym stopniu podium stanął Piotr Żyła (129,5 m i 137 m). Ledwie 0,4 do "Wiewióra" stracił Kamil Stoch, który wówczas w Garmisch-Partenkirchen był czwarty. Na dziesiątej pozycji rywalizację Turnieju Czterech Skoczni w Ga-Pa ukończył Andrzej Stękała, który ostatnio nie awansował do konkursu w Oberstdorfie.

Turniej Czterech Skoczni: Ga-Pa. Gdzie oglądać transmisję konkursu w tv?

Konkurs w Ga-Pa w ramach 70. Turnieju Czterech Skoczni można oglądać w tv na kanałach Eurosport 1 i TVN. Pierwsza seria rozpocznie się w sobotę 1 stycznia, o godzinie 14.00. Wcześniej, bo już o 12.30 przeprowadzona zostanie seria próbna - relacja tekstowa "na żywo" na sport.interia.pl.

Turniej Czterech Skoczni. Ga-Pa. Gdzie oglądać transmisję konkursu online live stream?

Transmisja konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Ga-Pa dostępna będzie online live stream na player.pl. Początek rywalizacji o godzinie 14.00.

Tekstowa relacja "na żywo" z serii próbnej oraz noworocznego konkursu w Ga-Pa na sport.interia.pl.

