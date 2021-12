Turniej Czterech Skoczni. Ga-Pa. O której dzisiaj kwalifikacje?

Skoki Narciarskie

Turniej Czterech Skoczni w sezonie 2021/22 przenosi się na kolejny niemiecki obiekt do Garmisch-Partenkirchen. O której godzinie rozpoczną się dzisiaj kwalifikacje do drugiego konkursu w TCS w Ga-Pa? Do rywalizacji przystąpi sześciu Polaków. Tekstowa relacja na "żywo" na sport.interia.pl. Liderem Turnieju Czterech Skoczni jest Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Zdjęcie Turniej Czterech Skoczni. Ga-Pa. O której godzinie dzisiaj kwalifikacje? Na zdjęciu Dawid Kubacki. / Philipp Guelland / PAP/EPA