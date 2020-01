- Nie spodziewałem się, że Dawid Kubacki wygra Turniej Czterech Skoczni, więc tym większa jest moja radość - powiedział były narciarz i trener Kazimierz Długopolski, dwukrotny olimpijczyk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Turniej Czterech Skoczni. Wielki triumf Dawida Kubackiego! Wideo INTERIA.TV



Reklama

"Bardzo się cieszę, bo zwycięstwa Dawida, czego - przyznam - przed rozpoczęciem TCS absolutnie się nie spodziewałem. Wcześniej skakał z różnym powodzeniem, a nawet według mnie nawet, jak to się mówi, obniżał loty. Odnosząc sukces w tak prestiżowej i trudnej imprezie, jaką jest ten turniej, zrobił mi więc naprawdę wielką i piękną niespodziankę" - przyznał Długopolski.

Kubacki triumf w 68. edycji TCS przypieczętował wygrywając w poniedziałek konkurs w austriackim Bischofshofen. Według olimpijczyka z Sapporo (1972) i Lake Placid (1980) zawodnik TS Wisła Zakopane wykazał się wielką odpornością psychiczną.

"Oczywiście, gdy jest forma, to i głowa jest silna, ale jednak presja robi swoje. On jej nie uległ, co według mnie jest cechą wysokiej klasy sportowca" - podkreślił.

Kamil Stoch w klasyfikacji generalnej zajął 13. pozycję, 14. był Piotr Żyła, 31. Maciej Kot, a 35. Stefan Hula. Oceniając ich turniejowe starty Długopolski wskazał, że zabrakło w nich błysku, ale na pewno nie można powiedzieć, że były do końca nieudane.

"Każdy zawodnik startuje po to, żeby wygrać. Skoczkowie przyzwyczaili nas do sukcesów i teraz my od nich tego wymagamy, ale często zapominamy, że nie zawsze się udaje. Ja jestem spokojny - sezon trwa i jeszcze nie raz sprawią nam radość" - dodał.

Były specjalista kombinacji norweskiej, sędzia FIS, a także trener dodał, że martwi go zupełnie coś innego.

"Wydają się być przygaszeni, przygnębieni, a to nie pomaga, a wręcz czasem przeszkadza w lepszym skakaniu. Mam nadzieję, że odzyskają dobry nastrój już w Predazzo, gdzie po pierwsze lubią skakać, a po drugie zdobywali medale mistrzostw świata - Kamil złoto indywidualnie, a z Dawidem, Piotrkiem i Maćkiem brąz w drużynie" - zakończył Długopolski.

Autor: Joanna Chmiel