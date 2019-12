- Z ręką na sercu, to nie mogę powiedzieć, że to były moje najlepsze skoki w tym sezonie, ale na pewno były dobre - stwierdził przed kamerą TVP Sport Dawid Kubacki, który zajął trzecie miejsce w inaugurującym 68. edycję Turnieju Czterech Skoczni konkursie w Oberstdorfie.

Kubacki po pierwszej serii zajmował czwarte miejsce i miał doskonałą pozycję do ataku na podium. Nasz mistrz świata w drugiej poszybował na 133 m i okazał się lepszy od jednego z faworytów TCS Austriaka Stefana Krafta. W tym momencie stało się jasne, że Polak na pewno będzie na podium. Ostatecznie stanął na najniższym stopniu Kubacki musiał uznać wyższość jedynie Niemca Karla Geigera i rewelacyjnego Japończyka Ryoyu Kobayashiego, który wygrał w Oberstdorfie.



"Odległości na pewno lepsze niż wczoraj. Pokazałem, że da się coś zmienić przez jedną noc" - zaznaczył Kubacki. "To są czasem takie detale, które są trudne do wypatrzenia nawet dla trenerów, a odgrywają dużą rolę" - podkreślił.



Dla Kubackiego to pierwsze podium w tym sezonie i to od razu w tak prestiżowym turnieju. Czy to oznacza, że nadchodzą sukcesy? "Trener może w końcu się zdenerwować i wystrzela nas po zadkach. Gdybym wiedział dlaczego brakowało miejsc w czołówce, to pewnie bym wygrywał" - zakończył z uśmiechem Kubacki.

Turniej Czterech Skoczni 2019/20 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 305,1 pkt 2. Karl Geiger (Niemcy) 295,9 3. Dawid Kubacki (Polska) 294,7 4. Stefan Kraft (Austria) 191,7 5. Piotr Żyła (Polska) 281,5 6. Philipp Aschenwald (Austria) 280,3 7. Yukiya Sato (Japonia) 280,1 8. Robert Johansson (Norwegia) 279,8 9. Domen Prevc (Słowenia) 279,5 10. Marius Lindvik (Norwegia) 278,5 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach 2019/20 - klasyfikacja 1. Austria 1979 pkt 2. Norwegia 1566 3. Japonia 1422 4. Polska 1411 5. Niemcy 1218 6. Słowenia 1124 7. Szwajcaria 434 8. Rosja 82 Zobacz pełną tabelę

PŚ w skokach 2019/20 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 540 pkt 2. Karl Geiger (Niemcy) 427 3. Stefan Kraft (Austria) 419 4. Phillip Aschenwald (Austria) 312 5. Kamil Stoch (Polska) 287 6. Daniel Andre Tande (Norwegia) 273 7. Peter Prevc (Słowenia) 227 8. Anże Lanisek (Słowenia) 220 9. Yukiya Sato (Japonia) 214 10. Marius Lindvik (Norwegia) 209 Zobacz pełną tabelę