Pierwotnie konkurs Turnieju Czterech Skoczni miał odbyć się we wtorek, jednak złe warunki atmosferyczne uniemożliwiły rozpoczęcie zawodów. Kwalifikacje oraz konkurs przeniesiono z Innsbrucku do Bischofshofen, gdzie zaplanowano dwa konkursy.

Turniej Czterech Skoczni: Bischofshofen. Kwalifikacje - wyniki. Kto awansował?

W kwalifikacjach najlepszy okazał się Ryoyu Kobayashi po kapitalnym locie na 141,5 m. Drugi był Norweg Marius Lindvik (139,5 m), a trzeci jego rodak Daniel Andre Tande (131 m).



Awans do dzisiejszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen wywalczyło czterech Polaków, jednak ich forma wciąż jest niestabilna. Najlepiej z "Biało-Czerwonych" zaprezentował się Piotr Żyła, skacząc 128 m - choć wcześniej na treningu ledwo ustał swój skok. Dało mu to jednak dopiero 16. miejsce.



Z kolei najlepszy z Polaków w treningu Dawid Kubacki zakwalifikował się do zawodów w Bischofshofen rzutem na taśmę. Po skoku na 117 m został sklasyfikowany na 48. miejscu.



Awans do zawodów wywalczyli także Paweł Wąsek (28. miejsce, 126 m) oraz Jakub Wolny (37. miejsce, 123 m).



Przez kwalifikacyjne sito nie przebrnął za to Andrzej Stękała, skacząc jedynie 112 m. Był jednym z 27 zawodników, którzy ze środową rywalizacją w TCS pożegnali się już po kwalifikacjach.



W trakcie kwalifikacji Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen doszło do nietypowej sytuacji z udziałem Manuela Fettnera. Austriackiemu zawodnikowi przy lądowaniu odpadła się jedna narta i Fettner do "zielonej linii" dojechał... na jednej nodze. Niegroźnie upadł dopiero po linii oceny skoku, dzięki czemu pewnie awansował do konkursu. Co ciekawe, taka sytuacja przydarzyła mu się już po raz drugi w karierze.

Turniej Czterech Skoczni. Bischofshofen. Kiedy i o której odbędzie się konkurs?

Środowy konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen ma rozpocząć się o godzinie 16.30.

Turniej Czterech Skoczni: Bischofshofen. Pary KO. Z kim rywalizują Polacy?

Piotr Żyła - Ulrich Wohlgenannt,

Paweł Wąsek - Killian Peier,

Jakub Wolny - Žak Mogel,

Dawid Kubacki - Daniel Andre Tande.

Kwalifikacje do środowych zawodów w Bischofshofen. Wyniki Polaków:

Andrzej Stękała - 92,8 pkt (112 m) - brak awansu,



Wąsek Paweł - 110,2 pkt (126 m) - awans,

Jakub Wolny - 104,3 (123 m) - awans,



Dawid Kubacki - 95,9 pkt (117 m) - awans,



Piotr Żyła - 116,3 pkt (128 m) - awans.

