Przed nami kwalifikacje do Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. Kto okaże się najlepszy na skoczni im. Paula Ausserleitnera? W Bischofshofen zabraknie Kamila Stocha, który trzykrotnie wygrywał konkursy na tym obiekcie, w tym także przed rokiem.



Turniej Czterech Skoczni. Bischofshofen za Innsbruck. Skocznia szczęśliwa dla Polaków

Wczoraj miał się odbyć konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku, lecz z powodu porywistego wiatru zawody zostały odwołane. Wobec tego organizatorzy przenieśli konkurs z Innsbrucku do Bischofschofen, w którym odbędą się dwie odsłony TCS - w środę za Innsbruck oraz w czwartek planowo.



W ostatnich latach Polacy zdominowali rywalizację w Bischofshofen w ramach Turnieju Czterech Skoczni. Trzy z pięciu poprzednich konkursów wygrał Kamil Stoch. Miało to miejsce w 2017, 2018 i 2021 r. Ponadto w 2020 r. triumfował Dawid Kubacki, który był drugi w 2019 r. Przed trzema laty w Bischofshofen zwyciężył Ryoyu Kobayashi, który jest na najlepszej drodze po swoją drugą wygraną w Turnieju Czterech Skoczni.

Pierwszym Polakiem, który stanął na podium w Bischofshofen w Turnieju Czterech Skoczni był Piotr Fijas. W 1980 roku ukończył zmagania na trzecim miejscu. Ten sam wynik powtórzył w 1985 roku. Kibice doczekali się pierwszego triumfu w Bischofschofen za sprawą Adama Małysza w 2001 r. Orzeł z Wisły cztery lata wcześniej był drugi.



Turniej Czterech Skoczni. Bischofshofen: kwalifikacje. Polacy - kto startuje?

W kwalifikacjach do konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen tym razem wystartuje pięciu reprezentantów Polski. O awans do konkursu powalczą: Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała i Jakub Wolny.

Turniej Czterech Skoczni. Bischofshofen. Terminarz. Kiedy i o której godzinie kwalifikacje oraz konkurs?

Kwalifikacje do konkursu TCS w Bischofshofen (za Innsbruck) odbędą się w środę 5 stycznia, o godzinie 13.00. O 16.30 rozpocznie się pierwsza seria konkursowa w ramach przełożonego konkursu.



Program Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen, 5.01.2022 (środa)

11.30 - oficjalny trening (1 seria)

13.00 - kwalifikacje

16.30 - pierwsza seria konkursowa (KO)

Turniej Czterech Skoczni. Bischofshofen. Gdzie oglądać kwalifikacje w tv?

Transmisję z kwalifikacji do środowego konkursu w Bischofshofen będzie można oglądać w tv na kanale Eurosport 1.

Turniej Czterech Skoczni. Bischofshofen. Gdzie obejrzeć transmisję kwalifikacji online live stream?

Turniej Czterech Skoczni - kwalifikacje do konkursu w Bischofshofen obejrzysz także online live stream na player.pl

Turniej Czterech Skoczni. Bischofshofen. Kwalifikacje - tekstowa relacja "na żywo"

Tekstowa relacja "na żywo" z kwalifikacji do konkursu w Bischofshofen dostępna będzie na sport.interia.pl.



