Przed nami rywalizacja w finałowym - czwartym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen w sezonie 2021/22. Czy Ryoyu Kobayashi triumfuje po raz drugi w prestiżowym cyklu? Kto stanie na podium TCS?

Turniej Czterech Skoczni: Bischofshofen. Ryoyu Kobayashi znów zwycięski

We wczorajszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen wygrał Ryoyu Kobayashi. Na podium stanęli też Marius Lindvik i Halvor Egner Granerud. Szczęście pomogło Biało-Czerwonym awansować do drugiej serii. Niżej notowani po kwalifikacjach Dawid Kubacki i Jakub Wolny skorzystali na słabych skokach faworyzowanych w ich parach zawodników. Kubacki był lepszy od Daniela-Andre Tande, natomiast Wolny pokonał Zaka Mogela.

Wyżej notowany w parze z Ulrichem Wohlgenanntem był Piotr Żyła, który jednak przegrał, lecz jako ostatni "szczęśliwy przegrany" wszedł do drugiej serii. W finale nie znalazło się miejsca dla Pawła Wąska.

Ostatecznie w finale Wolny uzyskał 125 m, co przełożyło się na 30. miejsce. Kubacki skoczył 131,5 m, co dało mu 21. lokatę, a Żyła lądował na 130 m i ostatecznie znalazł się w drugiej dziesiątce, na 18. pozycji.

Turniej Czterech Skoczni. Klasyfikacja generalna po trzech konkursach

W klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni po trzech konkursach na czele znajduje się niezmiennie Ryoyu Kobayashi. Japończyk ma szansę, aby po raz drugi w karierze wygrać cztery konkursy w jednej edycji turnieju. Będzie wtedy pierwszym skoczkiem w historii z takim osiągnięciem. Wcześniej ta sztuka udała mu się w sezonie 2018/19. Kobayashi w obecnej edycji Turnieju Czterech Skoczni wyprzedza w klasyfikacji łącznej cyklu Mariusa Lindvika o 17,9 pkt oraz o 38,7 pkt Halvora Egnera Graneruda.

Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen: program. Kiedy i o której skoki?

Konkurs TCS w Bischofshofen odbędzie się w czwartek 6 stycznia, o godzinie 17.30.

Program Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen, 6.01.2022 (czwartek)

Turniej Czterech Skoczni. Bischofshofen. Gdzie oglądać konkurs w tv?

Transmisja konkursu w Bischofshofen w ramach Turnieju Czterech Skoczni na kanałach Eurosport 1 i TVN.

