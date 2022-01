W środę 5 stycznia w Bischofshofen odbędzie się trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni. Pierwotnie dzisiaj w Bischofshofen miały się odbyć kwalifikacje do czwartkowego konkursu, ale przełożono do tej miejscowości wtorkowy konkurs z Innsbrucka. Początek konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen o godzinie 16.30.

Turniej Czterech Skoczni: Bischofshofen. Konkursy bez Kamila Stocha

W tym roku dwa konkursy Turnieju Czterech Skoczni zostaną przeprowadzone w Bischofschofen, na obiekcie, którego rekord wynosi 145 metrów i należy do Dawida Kubackiego. Choć obecnie odbywa się 70. edycja TCS, tylko raz wcześniej zdarzyła się podobna sytuacja. Co ciekawe, też "poszkodowany" był Innsbruck. Stało się to w sezonie 2007/2008. Wtedy, również z powodu skrajnie niekorzystnych warunków nie udało się przeprowadzić konkursu na Bergisel, który został przeniesiony do Bischofschofen.

Po nieudanych kwalifikacjach ostatecznie niedoszłego konkursu w Innsbrucku Kamil Stoch został wycofany z Turnieju Czterech Skoczni.-"Nie wiem, czy mój głos w ogóle był brany pod uwagę. Dziennikarze pytali, więc ja odpowiadałem. Natomiast do tej decyzji, którą podjęto, włączyłbym też Dawida Kubackiego, odsyłając go na spokojne treningi. I osobiście nie szukałbym wyjazdu do Ramsau za grube pieniądze, ponieważ mamy w kraju najpiękniejszy kompleks skoczni, a średnia skocznia w Zakopanem, czyli normalny obiekt, to typowo nowoczesne miejsce. I tam, na miejscu, szukałbym formy" - powiedział Wojciech Fortuna w rozmowie z Arturem Gacem.

Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen: program. Kiedy skoki

Program Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen, 5.01.2022 (środa)

11.30 - oficjalny trening (1 seria)

13.00 - kwalifikacje

16.30 - pierwsza seria konkursowa (KO)

Turniej Czterech Skoczni. Bischofshofen. Gdzie oglądać konkurs w tv?

Konkurs w Bischofshofen w ramach Turnieju Czterech Skoczni 2021/22 odbędzie się w środę 5 stycznia. Początek rywalizacji o godzinie 16:30. O 13.00 przeprowadzone zostaną kwalifikacje. Transmisja konkursu w Bischofshofen na kanałach Eurosport 1 i TVN.

Turniej Czterech Skoczni. Bischofshofen. Gdzie obejrzeć transmisję konkursu online live stream?

Turniej Czterech Skoczni - konkurs w Bischofshofen obejrzysz także online live stream na player.pl

Turniej Czterech Skoczni. Bischofshofen. Konkurs - tekstowa relacja "na żywo"

Tekstowa relacja "na żywo" z konkursu w Bischofshofen dostępna będzie na sport.interia.pl.



