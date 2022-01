Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck i Bischofschofen to miejscowości, które każdy fan skoków narciarskich doskonale kojarzy. Od lat stanowią arenę zmagań w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni. Niestety, w obecnym sezonie zmagania odbywać będą się tylko na trzech obiektach - aura nie pozwoliła na przeprowadzenie rywalizacji w stolicy Tyrolu.

Turniej Czterech Skoczni. Taka sytuacja wydarzyła się drugi raz w historii

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki Narciarskie. Kamil Wolnicki: Jest po prostu źle. WIDEO Polsat Sport

Dwa konkursy zostaną przeprowadzone w Bischofschofen, na obiekcie, którego rekord wynosi 145 metrów i należy do Dawida Kubackiego. Choć obecnie odbywa się 70. edycja TCS, tylko raz wcześniej zdarzyła się podobna sytuacja. Co ciekawe, też "poszkodowany" był Innsbruck.



Stało się to w sezonie 2007/2008. Wtedy, również z powodu skrajnie niekorzystnych warunków nie udało się przeprowadzić konkursu na Bergisel, który został przeniesiony do Bischofschofen. Zmagania na obiekcie imienia Paula Ausserleitnera były popisem Janne Ahonena, który wygrał oba konkursy i całą klasyfikację generalną 56. Turnieju Czterech Skoczni. Był to jego piąty i jednocześnie ostatni triumf w imprezie.



TC

Reklama

Czytaj również:



Adam Małysz o kulisach wycofania Kamila Stocha z Turnieju Czterech Skoczni