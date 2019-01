Adam Małysz nie był zadowolony z występu naszych reprezentantów w Turnieju Czterech Skoczni. Wyjawił, że to jednak nie wyniki Kamila Stocha czy Piotra Żyły najbardziej zdenerwowały trenera naszej kadry Stefana Horngachera, a rezultaty Stefana Huli, Aleksandra Zniszczoła i Macieja Kota.

67. Turniej Czterech Skoczni wygrał Ryoyu Kobayashi. Japończyk był najlepszy we wszystkich czterech konkursach - w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen. Dokonał tego jako trzeci skoczek w historii - po Niemcu Svenie Hannawaldzie oraz Kamilu Stochu. Podium w klasyfikacji końcowej uzupełnili Niemcy Markus Eisenbichler i Stephan Leyhe.



Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki zajął czwarte miejsce, głównie dzięki drugiej lokacie w ostatnim konkursie w Bischofshofen. Na szóstym miejscu Turniej Czterech Skoczni ukończył Kamil Stoch, na 19. pozycji sklasyfikowano Piotra Żyłę, 29. był Jakub Wolny, 36. Stefan Hula, 51. Aleksander Zniszczoł, a 61. Maciej Kot.

Legendarny skoczek, zwycięzca tej imprezy sprzed 18 lat - Adam Małysz - nie był zadowolony z wyników naszych reprezentantów. - To nie poukładało się tak, jakbyśmy chcieli. Co prawda Dawid Kubacki zajął drugie miejsce w ostatnim konkursie, ale w klasyfikacji końcowej był czwarty, bo w ostatniej chwili stracił trzecią pozycję. Punktami nieznacznie wyprzedził go Stephan Leyhe. Nie możemy być zadowoleni, podobnie jak sami zawodnicy. Dobrze, że w ostatnim konkursie Dawid stanął na podium, bo na to zasłużył. Musimy wyciągnąć wnioski i przygotować się jak najlepiej do Zakopanego, mistrzostw świata i Raw Air. Jest jeszcze sporo konkursów, w których trzeba dobrze wystartować i będziemy robić wszystko w tym kierunku - powiedział nasz były znakomity skoczek.

Małysz, który pełni obecnie funkcję dyrektora-koordynatora w Polskim Związku Narciarskim przyznał, że Piotr Żyła nie pokazał się z najlepszej strony, ale szybko się poprawi. - Jego skoki nie były zachwycające, ale skakał nieźle. Brakuje jeszcze tych metrów, ale nas cieszy to, że znów zaczął pracować. Wcześniej przychodziły zawody, on za bardzo chciał być na podium i się palił. Jeśli popełnia się takie błędy jak ostatnio, dochodzi jeszcze stres, trudno o dobry wynik - ocenił Małysz.

Zdjęcie Trener polskich skoczków Stefan Horngacher / Łukasz Szeląg / East News

Czterokrotny medalista igrzysk olimpijskich i czterokrotny mistrz świata dodał, że zawiedli Stefan Hula, Aleksander Zniszczoł i Maciej Kot. - Trener jest najbardziej wkurzony, jeśli chodzi o tych zawodników. Oni powinni być w tej trzydziestce. Mają tyle w nogach i są tak wytrenowani, że ta trzydziestka powinna być w ich zasięgu. Dlatego nie dziwię się trenerowi. Czeka nas poważna analiza, nie tylko, jeśli chodzi o naszych trzech najlepszych zawodników, ale także resztę.

Ryoyu Kobayashi umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (956 pkt). Drugi jest Żyła (529 pkt), a trzeci Stoch (504 pkt).

Turniej Czterech Skoczni 2017/18 - klasyfikacja 1. Kamil Stoch Polska 1108,8 pkt 2. Andreas Wellinger Niemcy 1039,2 3. Anders Fannemel Norwegia 1021,3 4. Junshiro Kobayashi Japonia 1021,1 5. Robert Johansson Norwegia 1009,4 6. Dawid Kubacki Polska 1003 7. Marcus Eisenbichler Niemcy 993,8 8. Daniel Andre Tande Norwegia 992,3 9. Johann Andre Forfang Norwegia 977,4 10. Jernej Damjan Słowenia 974,1

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi Japonia 956 pkt 2. Piotr Żyła

Polska 529 3. Kamil Stoch

Polska 504 4. Stephan Leyhe Niemcy 411 5. Karl Geiger Niemcy 394 6. Johann Andre Forfang Norwegia 360 7. Dawid Kubacki Polska 352 8. Stefan Kraft Austria 351 9. Markus Eisenbichler Niemcy 329 10. Robert Johansson Norwegia 303 Zobacz pełną tabelę