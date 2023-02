Potężne trzęsienie ziemi , które w zeszłym tygodniu nawiedziło Turcję i Syrię, pochłonęło wiele ofiar i sprowokowało tysiące ludzkich dramatów. Na pomoc ruszyli ochotnicy z całego świata. Wśród grupy ratunkowej znaleźli się również Polacy (konkretnie było to 76 strażaków i osiem wyszkolonych psów z grupy ratowniczej HUSAR (Heavy Urban Search and Rescue), a także medycy z Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej). 15 lutego zakończyli swoją misję. Uratowali spod gruzów 12 osób.

Jednak płyną również głosy rozczarowania. Niedawno głośno było o słowach tureckiego skoczka narciarskiego , który - choć zauważył pomoc niesioną przez naszych ratowników - potępił polski wpis w mediach społecznościowych. "Z jednej strony Polacy, którzy przybyli Turcji na pomoc, z drugiej Polacy rasiści" - napisał Muhammed Ali Bedir w odniesieniu do wpisu jednego z internautów pytającego, jaki jest sens, żeby "Polak katolik leciał ratować muzułmanów". Aż nie dowierzał. "Polacy to tolerancyjni ludzie, nie chce mi się wierzyć, że to Polak [napisał]" - stwierdził.