Nowoczesna technologia wciąż rozwija skoki narciarskie. Dotyczy ona nie tylko nowych kombinezonów czy wiązań, ale i pomysłów, jak zmodernizować obiekty, na których występują najlepsi zawodnicy świata.

Już kilka lat temu pojawił się pomysł, by nieco uniezależnić konkursy od warunków atmosferycznych, budując nad rozbiegiem skoczni tunel, który chroniłby najazd przed opadami deszczu lub śniegu, dając zawodnikom równe szanse.

Tunel na Wielkiej Krokwi już w przyszłym roku?

Koncepcja okazała się równie innowacyjna, co kontrowersyjna. Wielu ekspertów i kibiców skrytykowało ten zamysł, nie gryząc się w język. Mimo to, tunel nad rozbiegiem Wielkiej Krokwi w Zakopanem może powstać już w przyszłym roku.

Reklama

- We wrześniu zaczniemy prace nad tym tematem. Rozpoczniemy od tworzenia modeli, makiety w skali 1:1. Montaż tunelu na obiekcie planowany jest na przyszły rok. Jest to zagadnienie, które wymaga rzetelnego opracowania, specjalistycznych analiz, badań aerodynamicznych, konstrukcyjnych. Nie ukrywamy, że naszym celem jest to, by nie poprzestać na prototypie, ale skomercjalizować taki produkt. Mamy w tej kwestii przychylność Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Minęło już trochę czasu od momentu, gdy zaprezentowaliśmy ten temat w mediach, ale to projekt z gatunku tych, na które trzeba pozyskać środki, trzeba dobrać zespół. Wchodzimy jednak już teraz w fazę, która będzie finalizować tę naszą instalację - zdradził w rozmowie z branżowym portalem Skijumping.pl Przemysław Gawęda z firmy Archigeum, która jest autorem pomysłu rekonstrukcji rozbiegu Wielkiej Krokwi.

Nowy program o Euro - codziennie na żywo o 12:00 - Sprawdź!

Gdziekolwiek jesteś, słuchaj meczu na żywo! - Relacja live tylko u nas!

TB