Trzy dni do konkursu LGP. Jest potwierdzenie ws. Tomasiaka, a jednak

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Za nami pierwszy weekend zmagań tegorocznej edycji Letniego Grand Prix w skokach narciarskich. Konkurs w Wiśle miał dla polskich kibiców słodko-gorzki wymiar. Zadowolony z pewnością mógł być Kacper Tomasiak, który zainaugurował zmagania na igielicie w całkiem satysfakcjonującym stylu. Już za kilka chwil będziemy świadkami zawodów LGP, zorganizowanych we francuskiej miejscowości Courchevel. Trzy dni przed ich rozpoczęciem PZN oficjalnie potwierdził wcześniejszą informację ws. kadry, która będzie reprezentować nasz kraj.

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Kacper TomasiakKAI TALLERNewspix.pl

Na ten moment fani skoków narciarskich czekali z nieukrywaną ekscytacją. 1 sierpnia zainaugurowane zostały tegoroczne zmagania w ramach Letniego Grand Prix. Krajem, który jako pierwszy przywitał czołowych zawodników świata, była Polska. Zebrali się oni na legendarnej skoczni im. Adama Małysza w Wiśle, aby to właśnie tam zakończyć okres "posuchy" w świecie skoków narciarskich.

Reprezentanci naszego kraju niestety nie odegrali zbyt istotnych ról w żadnym z dwóch rozegranych konkursów. Szanse na to miał Kamil Waszek, jednak po fenomenalnym skoku został on zdyskwalifikowany. Przyzwoite wyniki zaliczył natomiast Kacper Tomasiak. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę nasz medalista IO znalazł się w topowej dziesiątce zawodów.

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Po zakończeniu drugiego konkursu w Wiśle głos ws. następnego weekendu LGP zabrał trener "Biało-czerwonych", Maciej Maciusiak. Wyjaśnił on, że w Courchevel nie zobaczymy aż czterech zawodników kadry "A" - Kacpra Tomasiaka, Pawła Wąska i Dawida Kubackiego i Piotra Żyły. Mają oni bowiem pozostać w kraju, aby w spokoju przygotowywać się do kolejnych zmagań.

Jego słowa zostały potwierdzone w środowym komunikacie Polskiego Związku Narciarskiego. Dowiedzieliśmy się, że we francuskiej rywalizacji udział wezmą: Jakub Wolny, Klemens Joniak, Maciej Kot, Kamil Waszek oraz Aleksander Zniszczoł. W rywalizacji pań wystąpi natomiast wyłącznie Anna Twardosz.

Zmagania w Courchevel stanowić będą półmetek tegorocznego cyklu Letniego Grand Prix. Kolejne zawody rozegrane zostaną dopiero 19 i 20 września w rumuńskim Rasnowie. Zakończeniem całego cyklu zawodów na igielicie będą natomiast konkursy w niemieckim Klingenthal. Te zaplanowane zostały na 24 oraz 25 października. Opisywane wcześniej zawody w Courchevel odbędą się natomiast 8 oraz 9 sierpnia.

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