Trzęsienie ziemi w skokach z następstwami dla Polaków. PZN zabrał głos

FIS szykuje rewolucję, najmocniejsze kraje w skokach mogą stracić

Co na to PZN? "Jeszcze nie wiemy, jak zagłosujemy". Sekretarz związku ma prywatnie ciekawe zdanie

To wszystko to są oczywiście propozycje, a ostateczne decyzje zapadną na kongresie FIS w Dubrowniku (5 maja) . Polski Związek Narciarski jeszcze nie wie, jak będzie głosował. Trwają bowiem dyskusje.

- Gdybym nie pracował w PZN i miałoby to być moje osobiste zdanie, to powiedziałbym, że to jest świetna decyzja. Zresztą temat i tak jest podejmowany - moim zdaniem - zbyt późno. Dla najlepszych nacji zmniejszyłbym nawet kwoty startowe do czterech skoczków, a do tego ograniczyłbym liczbę członków sztabu na zawodach. Wtedy byłaby szansa na wyrównanie szans między największymi i najmniejszymi krajami. Przy takich ograniczeniach spokojnie można byłoby budować sobie Puchar Kontynentalny i zawody FIS Cup, które tym samym zyskałyby na znaczeniu. To jest moim zdaniem jedyna szansa na uratowanie skoków narciarskich - powiedział Jan Winkiel, sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego, w rozmowie z Interia Sport.