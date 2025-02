Trzęsienie ziemi w skokach, wujek Adama Małysza reaguje. Wymowne dwa zdania

- Rezygnuję ze stanowiska dyrektora sportowego ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej. To moje ostateczne oświadczenie w tej sprawie, więc nie marnuj czasu, próbując się ze mną skontaktować - ogłosił Alexander Stoeckl, który ledwie od lata ubiegłego roku pełnił funkcję dyrektora sportowego ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim.

Alexander Stoeckl ma żal do Adama Małysza. Jan Szturc reaguje

Zanim przyszła jednak kolej na to ostatecznie postawienie sprawy, 51-letni Austriak zaczął od tego, co go zabolało. - Doświadczyłem, że sprawy wewnętrzne były przekazywane mediom bez wcześniejszego powiadomienia osób zaangażowanych. Ostatnim wydarzeniem był wywiad na żywo dla TVP, w którym prezes wspomniał, że nie jest zadowolony z mojej pracy. Nie przypominam sobie, aby podzielił się ze mną tą informacją - sformułował zarzut Stoeckl.