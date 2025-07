Trzęsienie ziemi w skokach narciarskich. Sandro Pertile oficjalnie ogłasza

Choć w skokach narciarskich trwa obecnie przerwa między sezonem zimowym a letnim, wcale nie oznacza to, że fani skoków narciarskich mogą narzekać na nudę i brak wrażeń. W ostatnich dniach radosnymi wieściami z życia prywatnego podzielili się Halvor Egner Granerud i Johann Andre Forfang. Panowie bowiem powitali na świecie swoich pierwszych potomków. W międzyczasie z Japonii dotarły do nas tragiczne wieści o śmierci 19-letniego skoczka narciarskiego Asahiego Sakano. Nastolatek wypadł z drugiego piętra budynku w Sapporo i zmarł na krótko po dotarciu do pobliskiego szpitala.