Trzęsienie ziemi w polskich skokach. Tajner ogłosił decyzje, jednak zwrot akcji

Bardzo głośno w ostatnim czasie jest wokół Polskiego Związku Narciarskiego. W końcu za niespełna dwa miesiące odbędą się wybory na prezesa związku oraz wyłoniony zostanie skład nowych władz. Mimo zbliżającego się terminu wciąż nie wiadomo, czy o reelekcję ubiegać się będzie Adam Małysz.

Wydaje się, że były skoczek narciarski stracił zaufanie wśród zarządu, o czym świadczy sprawa Stefana Horngachera i jego ewentualnego zatrudnienia w związku. Takie wieści są zdecydowanie na niekorzyść 48-latka, a w mediach pojawiało się wiele informacji, jakoby start w kolejnych wyborach Małysza zależał właśnie od przybycia byłego trenera polskich skoczków.

Opozycja Małysza jednak pracuje, a do przełomu nastąpiło w sobotę 18 kwietnia. Dość nieoczekiwanie swój start w wyborach zapowiedział jego poprzednik - Apoloniusz Tajner.

- Zdecydowałem, że będę kandydował na prezesa PZN. Namawiała mnie do tego grupa delegatów - powiedział dla Eurosportu Tajner.

Co ciekawe, 72-latek jest aktualnie posłem na Sejm. Nic jednak nie szkodzi na przeszkodzie, by mógł łączyć ewentualną prezesurę w związku z pracą jako polityk. Wystarczy, że będzie robić to społecznie.

- Mogę to zrobić. Funkcję prezesa związku sportowego mogę pełnić społecznie. W takiej sytuacji jest też kilku innych posłów i łączą obie role. Można to połączyć - uzupełnił.

Tajner wystartuje w wyborach, to już oficjalne. "Będę działać"

W rozmowie z Eurosportem dopytywany o szczegóły, co zamierza zmienić oraz usprawnić, aby związek pracował lepiej odpowiada zdradza, że wie, co należy zrobić. Nie doprecyzował jednak swoich planów, a dodał, iż po prostu po wygraniu czerwcowych wyborów będzie działać.

- Wiem bardziej, co należy zrobić. Tyle lat przecież spędziłem w tym związku i znam tych ludzi, z którymi współpracowałem. Nie chcę iść w takim kierunku, żeby mówić w tym momencie konkretnie, co tam trzeba zrobić, zmienić, dlaczego i tak dalej. Jeżeli zostanę prezesem, to po prostu będę działał - tłumaczy.

Wybory odbędą się 13 czerwca.

Adam Małysz i Apoloniusz Tajner Gladecki Reporter

Apoloniusz Tajner Wojciech Olkuśnik East News

Adam Małysz Andrzej Kulpita East News

Arkadiusz Żakieta - kontuzja w meczu z Indykpolem AZS Olsztyn Polsat Sport