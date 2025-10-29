Trzęsienie ziemi w Niemczech. Horngacher publicznie ujawnia. To już koniec
W niemieckich skokach narciarskich doszło właśnie do potężnego trzęsienia ziemi. Wszystko za sprawą trenera niemieckiej kadry Stefana Horngachera, który ogłosił, że po najbliższym sezonie Pucharu Świata pożegna się z tamtejszą reprezentacją. Były szkoleniowiec polskich skoczków nie zamierza jednak przechodzić już na trenerską emeryturę i nie zamyka sobie drogi do kolejnych wyzwań.
To już pewne. Stefan Horngacher po najbliższym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich ustąpi z funkcji trenera reprezentacji Niemiec. 56-letni Austriak ogłosił tę nowinę na nieco ponad trzy tygodnie przed startem rywalizacji.
- Myślę, że ważne jest, aby zakomunikować to przed rozpoczęciem sezonu, aby w jego trakcie nie pojawiały się żadne krytyczne pytania. Dzięki temu zawodnikom również będzie łatwiej - przekazał cytowany przez portal Skispringen.com Stefen Horngacher podczas zorganizowanej w środę przez niemiecką federację konferencji prasowej.
Skoki narciarskie. Szok - Stefan Horngacher opuści reprezentację Niemiec
Mówiąc o swojej motywacji, Stefan Horngacher zaznaczył, że dla niego historia właśnie zatacza koło. Ma bowiem w pamięci swoją pierwszą wielką imprezę w roli skoczka - mistrzostwa świata w Predazzo z 1991 roku, a właśnie tam tej zimy rozegrane zostaną igrzyska olimpijskie.
Dla mnie to domknięcie koła (...) Po tym sezonie już mi wystarczy. Przynajmniej w roli trenera Niemiec
Nie oznacza to jednak, że Stefan Horngacher automatycznie przejdzie na trenerską emeryturę. Wciąż nie wyklucza, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
- Nie zamykam sobie drogi - zadeklarował.
Stefan Horngacher z powodzeniem prowadzi reprezentację Niemiec od sezonu 2019/20. Wcześniej poprowadził do wielu sukcesów polskich skoczków narciarskich.
Z naszymi zachodnimi świętował natomiast między innymi drużynowy tytuł mistrzów świata w 2021 roku oraz brąz olimpijski wywalczony rok później. Na ostatnich igrzyskach na najniższym stopniu podium stanął indywidualnie także Karl Geiger. A to tylko część z ogromnego dorobku Stefana Horngachera w Niemczech, który w ciągu najbliższych miesięcy może jeszcze przecież jeszcze powiększyć.