Trzeci medal dla Tomasiaka? Kubacki wskazał faworytów. I te słowa o Maciusiaku

Kacper Tomasiak wywalczył w Predazzo dwa medale olimpijskie. Przed 19-latkiem szansa na trzeci krążek, który może wywalczyć wspólnie w Pawłem Wąskiem w konkursie duetów. Polacy upatrywani są w szerokim gronie faworytów do podium. Dawid Kubacki na antenie Eurosportu podzielił się swoimi przewidywaniami.

Zawodnik w złotym kasku i kombinezonie olimpijskim stojący na skoczni narciarskiej z nartą w dłoni, w tle widoczny zbliżenie twarzy innego sportowca w czapce i kurtce narciarskiej.
Kacper Tomasiak powalczy o trzeci medal we Włoszech. Kubacki wydał werdyktPAP/Grzegorz Momot / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP/PAP
Kacper Tomasiak jest zdecydowanie największą polską gwiazdą podczas trwających zimowych igrzysk olimpijskich. 19-letni skoczek wywalczył srebrny medal na normalnej skoczni i brązowy na dużym obiekcie.

Przed Tomasiakiem szansa na trzeci medal. W poniedziałkowy wieczór odbędzie się konkurs duetów, w którym partnerem 19-latka będzie Paweł Wąsek. 26-latek spisuje się w Predazzo dobrze i wygrał rywalizację z Kamilem Stochem o miejsce w poniedziałkowym konkursie, co jeszcze niedawno wydawało się być wręcz niemożliwe.

    Wąsek w sobotnich zawodach na dużym obiekcie zajął 14. miejsce. Na naszych łamach wyliczyliśmy nieoficjalną klasyfikację duetów z tego konkursu. Wynika z niej, że Polacy zajęliby czwarte miejsce, a medale wywalczyliby Japończycy, Austriacy i Norwegowie. Tyle, że różnica między trzecią Norwegią, a czwartą Polską wynosiła zaledwie dwa punkty, co sprawia, że polscy kibice mogą mieć spore medalowe nadzieje.

    Godziny do walki o medale. Kubacki wydał wyrok ws. trzeciego medalu Tomasiaka

    Polscy skoczkowie są zmotywowani przed poniedziałkową rywalizacją. Z bliska zmagania młodszych kolegów oglądać będzie Dawid Kubacki, który nie znalazł się w kadrze na igrzyska. Brązowy medalista z Pekinu jeszcze w niedzielę rywalizował w Pucharze Kontynentalnym w Oberhofie. 35-latek zajął tam siódme i dziewiąte miejsce. Potem prosto z Niemiec ruszył do Włoch.

    Kubacki w trakcie igrzysk olimpijskich jest ekspertem Eurosportu. Polski weteran został zapytany o swoje przewidywania na wieczorny konkurs.

    Będzie wyrównany konkurs patrząc na to, co się działo. Japonia jest murowanym kandydatem do złota. Polska, Niemcy, Słowenia, Austria będą walczyć o medale. Każdy ma zawodnika który skacze bardzo dobrze i drugiego, który się stara bardzo mocno. Ta walka może być bardzo zacięta
    przyznał Kubacki.

    Wąsek, a nie Stoch. Kubacki ocenił decyzję trenera Maciusiaka

    35-latek odniósł się także do personalnego wyboru trenera Macieja Maciusiaka, który musiał wybrać partnera Tomasiaka.

    - Myślę że trener miał zagwozdkę. Patrząc na treningi to Kamil pokazywał, że stać go na dalekie skoki. Szkoda, że nie dowiózł tego w konkursie. Trener miał dwie opcje. Kacper był pewniakiem. Można było postawić na równo skaczącego Pawła, który skacze dobrze. Albo Kamila, który skakał słabiej, ale w duetach mógłby wznieść się na wyżyny. Jakby trener nie zrobił to byłaby to decyzja słuszna - przyznał.

    Na koniec 35-latek stwierdził, że miejsca Polska zdobędzie brązowy medal. Złote medale zawisną na szyjach Japończyków - Rena Nikaido i Ryoyu Kobayashiego, a srebrne krążki wywalczą Słoweńcy - Domen Prevc i Anze Lanisek.

    Początek rywalizacji duetów o godz. 19:00. Relację tekstową "na żywo" będzie można śledzić w Interii Sport.

    Paweł Wąsek (po lewej) i Kacper Tomasiak
    Skoczek narciarski w kasku i kombinezonie sportowym uśmiecha się szeroko, przygotowując się do odpięcia paska przy kasku, na tle napisu Milan oraz symbolu olimpijskiego.
    Skoki narciarskie. Kacper Tomasiak - srebrny medalista olimpijski A.D. 2026Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Dwóch mężczyzn związanych ze skokami narciarskimi; jeden uśmiechnięty w stroju sportowym z numerem startowym i kaskiem na głowie, drugi ubrany w czerwoną kurtkę z logo Orlen oraz Norwegii, z czapką i nartami na ramieniu. Nocny plener i atmosfera zawodó...
    Dawid Kubacki nie krył wzruszenia po medalu Kacpra TomasiakaTomasz Jastrzebowski/REPORTER, Andrzej IwanczukReporter
    Sportowiec w kombinezonie narciarskim, z kaskiem i okularami, ląduje na nartach podczas konkursu skoków narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich, unosi ręce dla zachowania równowagi na śnieżnym stoku.
    Kacper TomasiakIwanczuk/Sport/REPORTEREast News
