Kacper Tomasiak jest zdecydowanie największą polską gwiazdą podczas trwających zimowych igrzysk olimpijskich. 19-letni skoczek wywalczył srebrny medal na normalnej skoczni i brązowy na dużym obiekcie.

Przed Tomasiakiem szansa na trzeci medal. W poniedziałkowy wieczór odbędzie się konkurs duetów, w którym partnerem 19-latka będzie Paweł Wąsek. 26-latek spisuje się w Predazzo dobrze i wygrał rywalizację z Kamilem Stochem o miejsce w poniedziałkowym konkursie, co jeszcze niedawno wydawało się być wręcz niemożliwe.

Wąsek w sobotnich zawodach na dużym obiekcie zajął 14. miejsce. Na naszych łamach wyliczyliśmy nieoficjalną klasyfikację duetów z tego konkursu. Wynika z niej, że Polacy zajęliby czwarte miejsce, a medale wywalczyliby Japończycy, Austriacy i Norwegowie. Tyle, że różnica między trzecią Norwegią, a czwartą Polską wynosiła zaledwie dwa punkty, co sprawia, że polscy kibice mogą mieć spore medalowe nadzieje.

Godziny do walki o medale. Kubacki wydał wyrok ws. trzeciego medalu Tomasiaka

Polscy skoczkowie są zmotywowani przed poniedziałkową rywalizacją. Z bliska zmagania młodszych kolegów oglądać będzie Dawid Kubacki, który nie znalazł się w kadrze na igrzyska. Brązowy medalista z Pekinu jeszcze w niedzielę rywalizował w Pucharze Kontynentalnym w Oberhofie. 35-latek zajął tam siódme i dziewiąte miejsce. Potem prosto z Niemiec ruszył do Włoch.

Kubacki w trakcie igrzysk olimpijskich jest ekspertem Eurosportu. Polski weteran został zapytany o swoje przewidywania na wieczorny konkurs.

Będzie wyrównany konkurs patrząc na to, co się działo. Japonia jest murowanym kandydatem do złota. Polska, Niemcy, Słowenia, Austria będą walczyć o medale. Każdy ma zawodnika który skacze bardzo dobrze i drugiego, który się stara bardzo mocno. Ta walka może być bardzo zacięta

Wąsek, a nie Stoch. Kubacki ocenił decyzję trenera Maciusiaka

35-latek odniósł się także do personalnego wyboru trenera Macieja Maciusiaka, który musiał wybrać partnera Tomasiaka.

- Myślę że trener miał zagwozdkę. Patrząc na treningi to Kamil pokazywał, że stać go na dalekie skoki. Szkoda, że nie dowiózł tego w konkursie. Trener miał dwie opcje. Kacper był pewniakiem. Można było postawić na równo skaczącego Pawła, który skacze dobrze. Albo Kamila, który skakał słabiej, ale w duetach mógłby wznieść się na wyżyny. Jakby trener nie zrobił to byłaby to decyzja słuszna - przyznał.

Na koniec 35-latek stwierdził, że miejsca Polska zdobędzie brązowy medal. Złote medale zawisną na szyjach Japończyków - Rena Nikaido i Ryoyu Kobayashiego, a srebrne krążki wywalczą Słoweńcy - Domen Prevc i Anze Lanisek.

Początek rywalizacji duetów o godz. 19:00. Relację tekstową "na żywo" będzie można śledzić w Interii Sport.

