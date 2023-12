Start sezonu 2023/24 jest dla reprezentantów Polski prawdziwym koszmarem. Są oni kompletnie bez formy, jednak brak radości z oddawanych skoków widać najbardziej u Kamila Stocha. Na inaugurację w Ruce był 43., a do drugiego konkursu w ogóle nie awansował. W ten weekend w Lillehammer po raz pierwszy zapunktował w PŚ, plasując się w sobotę na 28. lokacie. W niedzielę z kolei był 37., więc znowu nie wszedł do rundy finałowej.

- Nie dał mi w kość ten wyjazd do Ruki i Lillehammer. Nie liczyłem, że będzie super, lekko i przyjemnie, ale nie spodziewałem się, że będzie tak kiepsko. To jednak nie pierwszy taki stan w mojej karierze. Mam nadzieję, że znajdę szybko dobry pomysł na skakanie. O to chodzi, by takowy pomysł zadziałał - dodał.