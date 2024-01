Trwa walka z czasem. Możliwa wielka zmiana przed konkursem w Szczyrku. Potężny cios dla kibiców

Organizatorzy konkursu indywidualnego w Wiśle musieli już mierzyć się ze sporym problemem, jakim był całkowicie nieprzewidywalny wiatr. Nie wszyscy skoczkowie byli w stanie poradzić sobie z gwałtownymi podmuchami. Do serii finałowej nie udało się awansować Kamilowi Stochowi . Zabrakło w niej także Halvora Egnera Graneruda , czy Timiego Zajca , który lądował zaledwie na 61. metrze .

Wiatr może uniemożliwić skakanie w Szczyrku

Pesymistycznie wyglądają również prognozy przed zaplanowanym na środę konkursem w Szczyrku. Obiekt miał debiutować w Pucharze Świata, jednak wszystko wskazuje na to, że plany pokrzyżuje silny wiatr. Tomasz Kalemba z redakcji Sport Interia uspokajał, że z godziny na godzinę prognozy są coraz bardziej łaskawe. Mimo to w grę wchodzi plan awaryjny, którym byłoby, jak się okazuje, przeniesienie zawodów do Zakopanego.