Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trudny dzień dla Kamila Stocha, Maciej Maciusiak skomentował. Myśli uciekały gdzie indziej

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Kamil Stoch fatalnie spisywał się pierwszego dnia treningów zimowych igrzysk olimpijskich na normalnej skoczni w Predazzo. Nasz wielki mistrz przyznał otwarcie, że kompletnie nie miał czucia tego dnia. Kolejna szansa będzie w niedzielę, ale 38-latek przyznał, że myślami jest już jednak gdzie indziej.

Zawodnik w niebieskim kombinezonie narciarskim w pozycji do skoku narciarskiego znajduje się na belce startowej, otoczony przez innych uczestników oraz trenerów na skoczni oświetlonej sztucznym światłem.
Kamil StochANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Miejsca w trzeciej "10", to było wszystko, na co było stać Kamila Stocha pierwszego dnia treningów na normalnej skoczni w Predazzo. Nie ma co ukrywać, że trzykrotny mistrz olimpijski był najsłabszy z Polaków.

Najlepiej z naszej kadry radził sobie Kacper Tomasiak, który pokazał, że na normalnej skoczni będzie mocny. Do dobrego skakania po wielu tygodniach mizerii wrócił Paweł Wąsek.

Na igrzyskach wrócił temat powiększania krocza u skoczków. WADA skomentowała

Z West Coast na igrzyska - Snoop Dogg w olimpijskiej sztafecie [WIDEO]© 2026 Associated Press

Trudny dzień dla Kamila Stocha. Trener Maciej Maciusiak skomentował

A Stoch? Męczył się straszliwie. I przyznał, co było tego przyczyną.

- To był dla mnie trudny dzień, bo nie mogłem kompletnie złapać czucia na skoczni. Chyba jeszcze podróż dała się we znaki - mówił nasz skoczek.

W czwartek Kamil każdy skok oddał inaczej. W pierwszym miał dosyć wysoką pozycję dojazdową. W drugim wydawało się, że było lepiej, ale próg nie chciał oddać, a trzeci był najsłabszy, jeśli chodzi o technikę. Przeleciał do przodu i zabrało mu kilku metrów. Kamila na pewno stać na dalsze skakanie. Mamy plan
przyznał Maciej Maciusiak, trener kadry.

Zobacz również:

Kamil Stoch
Skoki Narciarskie

Debiut Kamila Stocha w igrzyskach na koniec kariery. Czy zadziała magia?

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Myśli uciekały gdzie indziej

    Latem na tej samej skoczni Stoch również się męczył i wygląda na to, że relacja się nie zmieniła.

    Kiedy jednak 38-latka zapytaliśmy o dużą skocznię, to od razu pojawił się lekki uśmiech.

    Nie powiem, że myśli nie uciekają w kierunku dużej skoczni. Żywię większe nadzieje z tą właśnie skocznią. Wiem, że na niej będę się czuł lepiej. Póki jednak skaczę na normalnej, to zrobię wszystko, by moje skoki były jak najlepsze
    powiedział Stoch.

    Latem na dużej skoczni nie awansował do konkursu. Skoczył daleko, ale miał upadek. W treningach skakał jednak bardzo dobrze. Dzień później razem z Dawidem Kubackim wygrał niespodziewanie rywalizację w duetach.

    W piątek, 6 lutego, w Predazzo odbędzie się kameralna ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich, na którą wstęp mają tylko zawodnicy. Stoch będzie chorążym polskiej ekipy. Drugą flagę, ale już w Mediolanie, gdzie będzie główna arena zapalenia znicza olimpijskiego, poniesie w naszej drużynie Natalia Czerwonka.

    Kolejne skoki treningowe mężczyzn na normalnej skoczni zostały zaplanowane na niedzielę (8 lutego).

    Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Zobacz również:

    Paweł Wąsek (z prawej), obok Maciej Kot
    Skoki Narciarskie

    Trener Maciusiak schował naszych skoczków. Efekt zaskoczył

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Mężczyzna ubrany w czerwoną kurtkę z licznymi logotypami sponsorów oraz czapkę w barwach czerwono-czarno-białych niesie na ramieniu narty z widocznym napisem Fischer. Postać wygląda na zamyśloną, głowę trzyma lekko pochyloną.
    Kamil StochANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
    Maciej Maciusiak
    Maciej MaciusiakMarcin Golba/NurPhotoAFP
    Sportowiec ubrany w czerwoną kurtkę z logo sponsorów stoi na tle padającego śniegu, patrzy lekko w górę z uśmiechem na twarzy, wokół niego zimowy krajobraz.
    Kamil StochMarcin GolbaAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja