Miejsca w trzeciej "10", to było wszystko, na co było stać Kamila Stocha pierwszego dnia treningów na normalnej skoczni w Predazzo. Nie ma co ukrywać, że trzykrotny mistrz olimpijski był najsłabszy z Polaków.

Najlepiej z naszej kadry radził sobie Kacper Tomasiak, który pokazał, że na normalnej skoczni będzie mocny. Do dobrego skakania po wielu tygodniach mizerii wrócił Paweł Wąsek.

Trudny dzień dla Kamila Stocha. Trener Maciej Maciusiak skomentował

A Stoch? Męczył się straszliwie. I przyznał, co było tego przyczyną.

- To był dla mnie trudny dzień, bo nie mogłem kompletnie złapać czucia na skoczni. Chyba jeszcze podróż dała się we znaki - mówił nasz skoczek.

W czwartek Kamil każdy skok oddał inaczej. W pierwszym miał dosyć wysoką pozycję dojazdową. W drugim wydawało się, że było lepiej, ale próg nie chciał oddać, a trzeci był najsłabszy, jeśli chodzi o technikę. Przeleciał do przodu i zabrało mu kilku metrów. Kamila na pewno stać na dalsze skakanie. Mamy plan

Myśli uciekały gdzie indziej

Latem na tej samej skoczni Stoch również się męczył i wygląda na to, że relacja się nie zmieniła.

Kiedy jednak 38-latka zapytaliśmy o dużą skocznię, to od razu pojawił się lekki uśmiech.

Nie powiem, że myśli nie uciekają w kierunku dużej skoczni. Żywię większe nadzieje z tą właśnie skocznią. Wiem, że na niej będę się czuł lepiej. Póki jednak skaczę na normalnej, to zrobię wszystko, by moje skoki były jak najlepsze

Latem na dużej skoczni nie awansował do konkursu. Skoczył daleko, ale miał upadek. W treningach skakał jednak bardzo dobrze. Dzień później razem z Dawidem Kubackim wygrał niespodziewanie rywalizację w duetach.

W piątek, 6 lutego, w Predazzo odbędzie się kameralna ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich, na którą wstęp mają tylko zawodnicy. Stoch będzie chorążym polskiej ekipy. Drugą flagę, ale już w Mediolanie, gdzie będzie główna arena zapalenia znicza olimpijskiego, poniesie w naszej drużynie Natalia Czerwonka.

Kolejne skoki treningowe mężczyzn na normalnej skoczni zostały zaplanowane na niedzielę (8 lutego).

Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

