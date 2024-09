Trudno w to uwierzyć, ale Kamil Stoch został odstawiony. "Mam różne myśli w głowie"

Nie dziwi zatem to, że nie był do końca zadowolony. Doskonale zdawał sobie zatem sprawę z tego, że utrudnił sobie zadanie. Zabraknie go bowiem w niedzielnym konkursie w Wiśle .

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo / Polsat Sport / Polsat Sport

Koniec startów w Wiśle. Kamil Stoch rozgoryczony

Polska będzie mogła bowiem wystawić w tych zawodach tylko czterech zawodników. Taką kwotą dysponuje obecnie nasz kraj. Thomas Thurnbichler , trener kadry, już wcześniej informował o tym, że w niedzielę zobaczymy trzech najlepszych skoczków z sobotniego konkursu, a co do czwartego decyzję podejmie sztab.

Starałem się wykonywać normalną robotę, ale nie wiem czemu, ale ciało nie chciało mnie słuchać. Nie miałem dobrego czucia. Ciało było bardzo napięte i przez to nie potrafiłem zrobić najprostszych rzeczy. Wzięło to z wielu powodów. Nie chcę się usprawiedliwiać i tłumaczyć. Efekt tego jest taki, że oddawałem w Wiśle najgorsze skoki tego lata. Jestem tym bardzo zawiedziony. Trudno jest mi się z tym pogodzić. Jestem bardzo zły na siebie i teraz mam różne myśli w głowie

- Z drugiej strony wiem, jaką pracę wykonałem do tej pory i wiem, że stać mnie na dużo lepsze skoki. To tylko jeden letni weekend, który tak naprawdę niczego nie zmienia. Na pewno wyciągniemy wnioski. Mam jeszcze trochę czasu do zimy. Dla mnie najważniejszy okres to jest przełom października i listopada. Wtedy chciałbym, żeby wszystko było, jak należy, a skoki były powtarzalne i na bardzo wysokim poziomie - dodał.