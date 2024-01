Trudne zawody dla Dawida Kubackiego. "Nie jest przyjemne stanie godzinami pod skocznią"

Ani dla nas, ani dla kibiców nie jest to przyjemne, kiedy stoimy pod skocznią godzinami, a zawody są ciągle przesuwane. Dla nas to podwójnie trudne, bo cały czas się rozgrzewany. Musimy być w gotowości. To męczy. Ostatnią godzinę przed rozpoczęciem tej jednej serii przesiedzieliśmy z Pawłem Wąskiem u góry skoczni, bo nie było czasu na to, by zjechać na dół. Taki już jest ten sport

~ powiedział Kubacki.