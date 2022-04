Jonathan Learoyd ostatni start zaliczył podczas konkursów Pucharu Kontynentalnego w Wiśle we wrześniu 2020 roku. Później słuch po nim zaginął. Wielu kibiców zastanawiało się, czy może francuski zawodnik nie postanowił zakończyć swojej kariery. Po ponad dwóch latach niepewności 21-letni skoczek wyjawił powód zniknięcia z międzynarodowej rywalizacji.

Learoyd przeszedł trudny okres. "Dwa lata krwi, potu i łez"

Francuz ciągle pozostawał aktywny w mediach społecznościowych. Kibice reprezentanta Francji na próżno wyczekiwali fotografii ze skoczni. Jedyne zdjęcie, jakiego doczekano się przez te dwa lata, opublikowane zostało w lipcu 2021 roku. Dołączono do niego wymowny podpis: "Brak możliwości startu w konkursach z powodu problemów z kolanami nie jest idealny, ale ciężko pracuję, by móc ponownie skakać bez bólu. Mam nadzieję, że szybko to nastąpi".

Dopiero po niespełna dwóch latach 21-latek zdecydował wyznać, jaki był prawdziwy powód jego nieobecności. Jak się okazało, Learoyd zmagał się nie tylko z urazem kolan.

Po dwóch latach krwi, potu i łez, jestem szczęśliwy, że mogę ponownie skakać. Minęły prawie dwa lata od chwili, kiedy na dwie minuty przestałem oddychać na szpitalnym łóżku. Jestem wielkim szczęściarzem, że mogę tu być. Przeszedłem piekło - przytyłem 20 kg, następnie znowu je zrzuciłem. To była ciężka droga, ale czuję, że w końcu widzę światełko w tunelu - napisał na Instagramie.

Jonathan Learoyd skorzystał z okazji i podziękował osobom, które wspierały go w najtrudniejszym dla niego czasie. "Chciałbym podziękować tym, którzy byli przy mnie - mojej rodzinie, przyjaciołom, partnerom, lekarzom i fizjoterapeutom. Jestem w 100 procentach gotowy i podekscytowany na powrót do skoków narciarskich" - dodał.

Jego poruszający wpis skomentowali kibice i skoczkowie, w tym m.in. reprezentantka Polski, Kinga Rajda.

Wielki powrót lidera Francuzów

Po kilkunastu miesiącach przerwy Jonathan wystartował w mistrzostwach Francji, które odbyły się na początku kwietnia na skoczni Les Tuffes. W konkursie drużynowym Jonathan Learoyd wraz z kolegami stanął na drugim stopniu podium. W konkursie indywidualnym rywalizację zakończył na 13. pozycji.

