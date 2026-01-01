Triumf Domena Prevca, później taka wiadomość z Oberstdorfu. Zapachniało sensacją

W najlepsze trwa sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich 2025/2026. Równolegle do rywalizacji mężczyzn odbywają się także zmagania kobiet. Gdy Panowie walczą o triumf w corocznym Turnieju Czterech Skoczni Panie skaczą w Turnieju Dwóch Nocy na obiektach w Garmisch-Partenkirchen i Oberstdorfie.

W czwartek 1 stycznia w zmaganiach mężczyzn w Ga-Pa najlepszy był Domen Prevc. Słoweniec dominuje w tym sezonie PŚ i jest na świetnej drodze, aby zwyciężyć także 74. edycję Turnieju Czterech Skoczni. Jego wyczyny z pewnością do konkursów kobiet przeniosłaby jego młodsza siostra, Nika.

20-latka była zdecydowanie najlepsza w poprzednim sezonie, a w tym na początku nie przypominała siebie. W pierwszym konkursie w Lillehammer zajęła dopiero 15. lokatę. Następnie jednak wróciła na podium i zaliczyła serię aż dziewięciu miejsc w TOP3. Wydawało się, że w nowy rok w Oberstdorfie kolejny raz zamelduje się w czołowej trójce.

Przecież zawodniczka wygrała kwalifikacje, a także doskonale poradziła sobie w poprzedzającym konkurs treningu. Mimo to w pierwszej serii zaprezentowała się bardzo słabo. Wylądowała zaledwie na 105 metrze i klasyfikowała się na 17. lokacie (w 2. serii startowało 20 zawodniczek). Tym samym była jedną z ostatnich skoczkiń, które zagwarantowały sobie awans do drugiej serii.

Nika Prevc odpaliła w drugiej serii, ależ wynik

W drugim skoku wiceliderka Pucharu Świata spisała się jednak zdecydowanie lepiej. W trudnych warunkach poleciała aż 128,5 metra, dzięki czemu przesunęła się na bardzo wysoką, 4. pozycję. Mimo to wynik ten zdecydowanie może być traktowany przez młodszą siostrę Domena jako rozczarowujący.

Ostatecznie jednak Słowenka z przewagą ponad 20 punktów wygrała cały Turniej Dwóch Nocy i może spoglądać w kierunku przejęcia prowadzenia w klasyfikacji generalnej cyklu Pucharu Świata. Do pierwszej Nozomi Maruyamy traci zaledwie 36 "oczek". Kolejne konkursy Pań odbędą się 5 i 6 stycznia w Villach.

Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Nika Prevc LISE ASERUD AFP

Nika Prevc GEORG HOCHMUTH / APA / AFP AFP

Domen Prevc EPA/ANNA SZILAGYI PAP