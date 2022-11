W pierwszy weekend listopada w Wiśle rozpocznie się Puchar Świata w skokach narciarskich. Będzie to pierwszy sezon, w którym Polaków poprowadzi austriacki szkoleniowiec Thomas Thurnbichler, którego po burzliwych odejściu Michala Doleżala zatrudnił prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" nasz były znakomity skoczek przyznał, że sporo go to kosztowało, a zatrudnienie jakiegokolwiek trenera z nazwiskiem jest bardzo trudne ze względu na specyfikę tej dyscypliny w naszym kraju.