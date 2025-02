W ostatnich dniach atmosfera wokół Polskiego Związku Narciarskiego była mocno napięta. Adam Małysz powiedział publicznie dla TVP Sport, że dyrektor sportowy ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej Alexander Stoeckl sporo wypracował, ale też zbyt często uspokaja, że zawodnikom pozostało jeszcze sporo czasu na złapanie formy (nie dotyczy to oczywiście Pawła Wąska). W ocenie prezesa PZN jednak sezon jest na zbyt zaawansowanym etapie, by tak twierdzić.

Stoeckl wtedy zapowiedział rozmowę między nimi, by "mieć bardzo dobry dialog z samym Małyszem, jak i całą federacją". Z kolei prezes udzielił rozmowy Tomaszowi Kalembie z Interii, w której wystosował zastrzeżenia co do pracy Austriaka. - Mam już dość tego, że ciągle ktoś przychodzi i mówi mi, że od Alexa wymagaliśmy trochę więcej jako związek. Musimy wymagać, bo solidnie mu płacimy. Tymczasem nie ma konkretów, a do tego od początku zarząd PZN ciągle słyszy, ze potrzeba czasu i cierpliwości, a wszystko pójdzie w dobrym kierunku - zaznaczył.