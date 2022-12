Trenerska legenda ostrzegała. Czarny scenariusz się sprawdza

Skoczkowie już wczoraj opuścili Oberstdorf i udali się prosto do Garmisch-Partenkirchen, by w spokoju przygotować się do drugiego konkursu Turnieju Czterech Skoczni zaplanowanego na 1 stycznia. Dzień wcześniej przystąpią do treningów, a następnie już do kwalifikacji . A te - zgodnie z systemem KO - wyłonią uczestników i pary, które zmierzą się ze sobą podczas zawodów głównych.