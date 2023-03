Swoich sił próbował także w Pucharze Świata, jednak nie dane mu było wedrzeć się do czołówki. Po sezonie 2004/2005 brał on udział wyłącznie w zawodach rangi FIS Cup. Udało mu się wówczas dwukrotnie stanąć na podium. W marcu 2009 roku po raz ostatni wystąpił przed publicznością, a następnie dołączył do sztabu szkoleniowego Słoweńców, zostając asystentem Gorana Janusa.