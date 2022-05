Trener skoczków jest za młody? Mocne słowa Stocha

Adam Małysz nie boi się o wiek Thurnbichlera

Gdy zapytaliśmy dyrektora Adama Małysza o to, jak zareagowali skoczkowie na nowego trenera Thomasa Thurnbichlera, który jest młodszy nie tylko od Kamila Stocha, ale też od Piotra Żyły, odpowiedział:

- Myślę, że Thomas porwie ich ambicją i planem, który ma w głowie. Thomas współpracuje z osobami, które są bardzo poukładane. Będzie stał za nim dobrze funkcjonujący system. Spójrzmy też na to, jak bardzo Austriacy starali się go zatrzymać. Chyba nie bez powodu to robili. Pamiętajmy, że to jest nacja, która w minionym sezonie wygrała klasyfikację drużynową Pucharu Świata, Puchar Narodów. Austriacy byli też zwycięzcami igrzysk w Pekinie. Na mistrzostwach juniorów też trójka zawodników z tego kraju stała na podium. To nie działo się bez powodu. On tych zawodników trenował. Dlatego nie dziwię się, że Austriacy nie chcieli się pozbywać tak dobrego fachowca - argumentował Adam Małysz w rozmowie z Interią.

Jest reakcja Kamila Stocha

Kamil Stoch, który podczas kończących sezon zawodów Pucharu Świata w Planicy ostro skrytykował Polski Związek Narciarski, za sposób pożegnania trenera Michala Doleżala, a także opowiadał się za dalszą pracą z czeskim szkoleniowcem, sam postawił się w niezręcznej sytuacji.

Oto cała kadra miała za sobą pierwsze treningi z Thurnbichlerem, tylko nie on. Nasz najlepszy skoczek stawił się dopiero na ubiegłotygodniowym zgrupowaniu w Krakowie i zasmakował pracy z Thurnbichlerem. Wcześniej austriackiego trenera poznał tylko poprzez rozmowę via Skype.

Po zgrupowaniu Stoch był zadowolony:

- Było bardzo owocne. Nowy sztab ma wiele świetnych pomysłów i bardzo profesjonalne podejście do wielu rzeczy, a nawet jedno z najbardziej profesjonalnych z jakim kiedykolwiek spotkałem się w życiu - chwalił w rozmowie z oficjalną stroną PZN-u.

Stoch: Poznaję swoje ciało na nowo

Kamil nie krył optymizmu po pierwszych dniach pod skrzydłami nowego trenera.

- To są rzeczy, o których niby wiedzieliśmy, ale tak do końca tego nie robiliśmy. Jest dużo nowych ćwiczeń, nowych form aktywności, które teraz robimy i będziemy na pewno jeszcze je kontynuowali. Dzięki temu ja sam poznaję swoje ciało na nowo i dostrzegam rezerwy. Odkrywam potencjał, który został całkowicie pominięty - zauważył.

- W wieku 35 lat w dalszym ciągu czuję, że mogę się rozwinąć. Czuję, że są niewykorzystane pokłady ruchomości mojego ciała czy pewnych zakresów ruchów, dzięki temu mogę wyzwolić jeszcze więcej energii i w moim przypadku jeszcze lepiej skakać na nartach, co bardzo mnie motywuje do tego, żeby wkładać całą swoją energię w to, co robię - wyjaśniał.

Kamil Stoch o wieku Thomasa Thurnbichlera

Kamil, zagadnięty o wiek Thurnbichlera, zachował się z klasą:

- Przede wszystkim ja się czuję w dalszym ciągu nastolatkiem i wydaje mi się, że wyglądam nawet młodziej od trenera - zażartował, po czym dodał poważnie:

Uważam, że nie ma sensu komentować wieku trenera, bo tutaj wiek nie ma najmniejszego znaczenia. Przede wszystkim chodzi o doświadczenie, nastawienie, pomysły, obustronną chęć współpracy i działania Kamil Stoch

