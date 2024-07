Nie tak dawno słoweński szkoleniowiec dokonał pierwszych poważnych wyborów w nowej roli. Wraz z członkami fińskiego sztabu szkoleniowego wyznaczył on listy skoczków, którzy znaleźli się w poszczególnych kadrach na sezon 2024/2025. W kadrze narodowej A znalazło się czterech zawodników - Antti Aalto , Eetu Nousiainen , Vilho Palosaari oraz Kasperi Valto . W kadrze B do nadchodzącego sezonu przygotowywać się będą Mico Ahonen, Henri Kavilo oraz Paavo Romppainen . Członkami kadry młodzieżowej zostali natomiast Tuomas Kinnunen, Tomas Kuisma, Tuomas Meis i Riku Vartiainen . Niko Kytosaho natomiast do występów na arenach międzynarodowych przygotowuje się w trybie indywidualnym.

Teraz na temat wagi zawodników w skokach narciarskich postanowił wypowiedzieć się Igor Medved. Trener fińskiej kadry stwierdził, że kilku jego podopiecznych powinno... jeszcze przed nadejściem zimy zgubić nadbagaż. "Do zrzucenia średnio jest od trzech do pięciu kilogramów. W tej dyscyplinie sportowej nie powinno to być tematem tabu. (...) Dla skoczka narciarskiego osiągnięcie idealnej wagi i utrzymanie jej jest trudnym zadaniem, ale jest to naturalna część naszego sportu" - stwierdził w rozmowie z portalem yle.fi.